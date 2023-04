Rennes. Festival Arts et soins ou se relaxer dans un bain sonore

Dans le cadre du festival Arts et soins en mouvement, la résidence seniors Espace et vie de La Poterie à Rennes accueillait l’atelier Relaxation dans un bain sonore, le 11 avril 2023. Animé par l’association d’art-thérapie Oasis, ce moment invitait les résidents et habitants du quartier à se reconnecter à soi et aux autres par l’intermédiaire du son et de la musique. Retour en images, et en mots.

Du 3 au 16 avril 2023, c’est la troisième édition d’Arts et soins en mouvement. Ce festival qui s’étale dans Rennes et Rennes Métropole réunit des structures de santé et des associations culturelles pour faire des ponts entre ces deux domaines à travers des activités, animations, expositions, etc. L’atelier Relaxation dans un bain sonore à la résidence seniors Espace et vie de La Poterie est une de ces propositions.

On y croise Magali Pichon-Barre, membre de la compagnie de danse Dana, une des structures qui co-pilotent l’événement. Partant du principe que « les espaces de créations sont des espaces où on peut se construire en tant qu’individu », « l’objectif est d’ouvrir le regard sur la capacité créatrice de chacun. On essaie de mettre en lien des gens qui ne se rencontrent pas forcément d’habitude, du champ du soin, de l’éducation et de l’art, et de mettre en lumière la richesse des projets artistiques qui existent dans les structures de soin », explique-t-elle.

À la résidence seniors Espace et vie de La Poterie, Anne-Sophie Guerrier est chargée de faire vivre à l’année un espace d’animation à destination des résidents, mais également ouvert au public extérieur, notamment aux habitants du quartier. Elle y organise toute une série d’activités : « de la gym douce, des jeux faisant appel à la mémoire et à la logique, de la musique, de la peinture, des lectures à voix haute, des goûters où on peut discuter ». « L’idée générale est de se retrouver ici ensemble. Les résidents adorent être ensemble, même s’ils se connaissent peu, et créer des liens petit à petit », résume l’animatrice.

Dans le cadre d’Arts et soins en mouvement, Anne-Sophie Guerrier était donc ravie d’accueillir cet atelier Relaxation dans un bain sonore proposé par l’association d’art-thérapie Oasis. Celle-ci travaille essentiellement avec les personnes âgées, les enfants, mais aussi des malades chroniques. « Ce sont des publics qui n’ont pas accès facilement à la culture d’une part, et qui peuvent être fermés par rapport à leurs propres sensations ou émotions », précise Cécile Pouteau, bénévole de l’association. « On essaie de les ouvrir en utilisant la culture comme moyen de se reconnecter à soi, et surtout de leur montrer qu’on n’a pas besoin d’être artiste pour pratiquer. » Oasis ne cherche pas l’accomplissement artistique, mais seulement le geste. L’objectif est de « se laisser porter par ce qu’on ressent, son intuition, son bien-être, pour se faire du bien », affirme Cécile.

Ainsi, pendant une heure et demie, une quinzaine de participants, résidents ou venus d’autres structures de santé se plongent dans un bain sonore. C’est l’occasion de « faire le vide », déclare une participante. Et « d’être avec les gens », renchérit une autre. L’atelier débute par la diffusion d’une bande-son où l’on entend un ruisseau qui s’écoule et le gazouillis des oiseaux dans une forêt pendant que sont diffusées des huiles essentielles qui embaument la pièce. « On sollicite différents sens, car en fonction de qui on est, on a des sensations différentes. Certains sont plus sensibles à l’odeur, au toucher, à la vue », explique Cécile Pouteau. La séquence musicale suivante sera d’ailleurs l’occasion pour chacun et chacune de se masser avec douceur, une autre façon de « se reconnecter à ses sensations et d’écouter son corps qu’on ne veut pas toujours entendre parce qu’il peut faire mal ».

Puis sont introduits les instruments de musique qui attendaient silencieusement posés sur une table. Les participants sont invités à déambuler dans la pièce alors que les intervenantes battent lentement la mesure sur des tambours. Le son primitif du tambour, évoquant le battement de cœur, premier son perçu par les bébés en gestation dans le ventre de leur mère, a la vertu de faire remonter des émotions parfois enfouies. « Des gens refusent d’être dans l’émotion et quand on bloque ses émotions, ça crée des maladies. Le son casse des blocages, laisse sortir des choses qui ont besoin de sortir », prétend Cécile Pouteau.

C’est ensuite au tour des participants de s’emparer des instruments. On trouve à disposition des koshis (genre de carillons), un hochet, des bols tibétains, des cymbales, un bâton de pluie, un harmonica, un piano miniature : des instruments simples qui ne nécessitent aucune technique préalable. De cette façon, « les gens s’autorisent à toucher, tester et voient que finalement on peut faire de la musique de manière assez simple », éclaire Cécile Pouteau.

L’atelier se conclut par un moment plein d’émotions. Les participants se réunissent en ronde, se tenant main dans la main, les yeux fermés, balançant doucement leur corps au son du morceau « L’envie d’aimer » (Les Dix Commandements). C’est un instant de communion et de contact. « Beaucoup de gens, notamment après le Covid, n’osent plus se toucher, s’embrasser… Les personnes âgées ne sont plus touchées, si ce n’est par des soins techniques. Ce n’est pas la même chose que de se tenir la main, ou de se regarder. Et chanter peut faire énormément de bien », conclut Cécile Pouteau.

Pierre, 34 ans, repart de l’atelier le sourire aux lèvres. « J’ai trouvé ça très apaisant, et plein de tendresse. »

