Ferrandi Paris ouvre une école à Rennes

Le nouveau campus de l’école Ferrandi Paris a été inauguré jeudi 17 novembre à Rennes. Créée il y a un siècle par la CCI Paris-Île-de France, l’école Ferrand forme des professionnels de la gastronomie et du management hôtelier en France et à l’International. Près des Horizons, le campus rennais accueille depuis septembre dernier 150 jeunes en Bachelor. La qualité a un prix : 13500 euros l’année d’étude.

Après Paris, Bordeaux, Saint-Gratien, Dijon, Ferrandi Paris s’installe sur en partenariat avec la CCI Ile et Vilaine dans une terre de chefs renommés et d’établissements hauts de gamme mais aussi dans une ville étudiante dynamique qui encourage les échanges internationaux et noue de nombreux partenariats européens.

Equipements

3 laboratoires entièrement neufs de cuisine et pâtisserie

Un restaurant d’application de 70 pax ouvert au public

Une boutique d’application ouverte au public également

Des salles de cours modernes

Une espace de co working et un foyer, lieu de détente et convivialité à destination des étudiants

Les formations Ferrandi délivrées sur le Campus de Rennes (cliquez pour être redirigé)

Hospitality ManagementMaster of Science in Hospitality Management | FERRANDI Paris

Master of Science (MSc)

Entrée en M1 : 2 ans – Entrée en M2 : 1 an

1 semestre d’échange académique à l’international (M1) & 1 semestre de stage (M2)

Formation Full time/ Executive

Hospitality Management – Bachelor Management Hôtelier et Restauration | FERRANDI Paris

Bachelor visé BAC+3 par le ministère de l’Enseignement supérieur – Niveau 6

3 ans

Stages obligatoires en France et à l’international (3 à 4 mois en 1re année et 5 à 6 mois 2e et 3e années)

Formation à temps plein ou en apprentissage

Entrepreneuriat – Bachelor Arts culinaires et Entrepreneuriat | FERRANDI Paris

Bachelor visé BAC+3 par le ministère de l’Enseignement supérieur – Niveau 6

3 ans

Stages obligatoires en France et à l’international (3 à 4 mois en 1re année et 5 à 6 mois 2e et 3e années)

Formation à temps plein

Campus Ferrandi Rennes

2 rue de Brest

35000 Rennes

Téléphone : 06 88 18 12 34

Courriel : ferrandi-rennes@ille-et-vilaine.cci.fr

Site internet : https://www.ferrandi-paris.com/fr/nos-campus/rennes