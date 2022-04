RENNES. LA FERME DE QUINCÉ OUVRE GUINGUETTE ET CANTINE LE 6 MAI

A Rennes, il est possible de passer une journée et une soirée à la ferme, inclus un déjeuner à la cantine et un concert à la guinguette. Bienvenue à la Ferme de Quincé. Sise dans le quartier Beauregard, elle a fêté en 2017 sa champêtre inauguration avant de grandir et s’apprête désormais à vivre un été 2022 des plus chaleureux. Week-end inaugural le 6, 7 et 8 mais 2022

Organisateurs et adorateurs parlent déjà des terres quincéennes. Dans le quartier Beauregard, près de la zone commerciale, se trouve le Haut Quincé. Et là-bas, près de la Coopérative, un autre lieu culturel rennais, une ancienne ferme qui a commencé à été rénovée en 2017.

L’association Houraillis promet l’émergence du spectacle vivant, notamment à Rennes : parmi ses objectifs, la structure travaille sur l’investissement de lieux créatifs. Elle a par exemple participé au projet de l’hôtel Pasteur. Il était donc naturel que l’association soit à l’origine de la Ferme de Quincé en 2017. Ce lieu culturel fut en fait une alliance avec le collectif Init. Ce dernier est composé d’artistes et « revendique une approche pluridisciplinaire, expérimentale et encourageant les formes émergentes de l’art ».

Depuis, la ferme de Quincé a fait peau neuve sous l’impulsion du collectif 35 Volts, lauréat d’un appel à projets de la métropole, en 2021 exactement,. Le petit havre de paix en bordure de la ville poursuit les animations culturelles amorcées, tout en renouant avec son activité agricole d’antan et en s’inscrivant dans le tissu social du quartier Beauregard (voir notre article).

La Ferme de Quincé utilise donc un espace agricole pour vous apprendre à cultiver son et votre jardin. C’est pourquoi la guinguette de la Ferme de Quincé réouvre le vendredi 6 mai 2022 à 18h !

Fort d’une première saison « Quincé l’été » riche en concerts et en rencontres, cette nouvelle année est marquée par l’arrivée du maraîchage pour compléter le projet.

En effet, depuis mars dernier, deux maraîchers, Antoine Luherne et Lucas Marciniak, sont employés par l’association pour développer la parcelle maraîchère d’une surface d’environ un hectare, afin de fournir des légumes et plus particulièrement aux habitants du quartier de Beauregard.

Une partie de ces mêmes légumes sera quant à elle réservée à être transformée directement sur place via la restauration de la Quincette. L’équipe se renforce également par la professionnalisation de deux postes, avec Adrien Champas comme responsable bar et Léo Morvan, qui était déjà venu par deux fois l’an dernier régaler les papilles des Quincéen.nes avec sa carte aux saveurs d’Italie, comme chef de cuisine.

Dès le mois de mai, et c’est une grande nouveauté, la Quincette fera également office de cantine les jeudis et vendredis midi.

Cette année aussi,

Pour ce week-end d’ouverture haut en couleurs, l’équipe est très heureuse d’accueillir le vendredi 6 mai Ashinoa, groupe de Krautrock psychédélique lyonnais, qui avait déjà émerveillé l’an dernier et qui viendra nous présenter son nouvel album « l’Orée ».

Le samedi 7 mai, c’est toute l’équipe des DJs résidents de Quincé qui tour à tour nous fera l’honneur de mettre cette journée en musique. Au programme : musiques électroniques, rock, reggae, r’n’b et dub.

Et enfin le, un grand sera organisé par le collectif avec de nombreux lots à gagner (plants de légumes, affiches, etc…). La grille est à 1 euro (dans la limite de 5 grilles par personne) et les réservations se font via reservation@quince.bzh , avec des concerts, des ateliers divers (art-plastique, radio,…), du cinéma en plein air, et des journées « Quartier Libre » où le public est invité à prendre les rênes du lieu et à en faire ce qu'il veut.

La programmation complète sera à retrouver très prochainement sur le site web www.quince.bzh rubrique agenda.



Horaires d’ouverture :

Du 06 mai au 15 octobre avec une fermeture la première quinzaine d’août.

Jeudi : 12h00-14h00 18h00-23h00

Vendredi : 12h00-14h00 18h00-23h00

Samedi : 15h00 – 23h00

Dimanche : 12h00 – 20h00

La Ferme de Quincé, Le Haut Quincé 35000 Rennes

