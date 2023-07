Cancale. Partez en balade découvrir les algues comestibles

À Cancale, la Ferme Marine de Cancale vous propose une balade plutôt originale : découvrir les différentes algues comestibles qui peuplent nos littoraux, suivie d’un petit atelier cuisine et dégustation…

Si vous aimez déguster des algues, ou que vous aimeriez y goûter et en savoir plus sur ces plantes marines, Escap’Algues devrait vous plaire. Cette balade de découverte et de cueillette des algues comestibles est proposée par la Ferme Marine de Cancale durant tout l’été.

« Première chose à savoir, quand on cueille des algues pour les déguster, il faut qu’elles soient accrochées », explique Annaïck Milon, l’animatrice d’Escap’Algues. Ne surtout pas les ramasser ! Cette balade ludique est aussi et surtout l’occasion de découvrir les nombreuses vertus des algues, qui sont en effet « très riches en oligoéléments, en nutriments et en vitamines ». Elles contiennent également du fer, du magnésium ou encore du calcium… Alors qu’attendons-nous pour nous lancer dans la dégustation d’algues ?

Là aussi, la Ferme Marine a tout prévu. Après la cueillette, place à l’atelier cuisine ! Annaïck donne aux participants quelques idées de recettes de tartare d’algues. Différents assaisonnements sont à leur disposition, si bien que chacun peut créer le mélange qui lui plaît. « Ail, échalotes, câpres, citron vert et huile d’olive », par exemple, est une recette qu’Annaïck apprécie beaucoup.

Et que ce soit en tartare, en salade (de fruits ou de légumes) ou encore en soupe, il y a mille et une façons de cuisiner les algues. Leur apparence, texture et goût différant beaucoup d’une variété à l’autre, il y a de quoi développer son potentiel créatif en cuisine. C’est certain, ces riches produits de la mer apporteront un véritable plus à vos recettes et éveilleront vos papilles. Et pour couronner le tout, c’est excellent pour la santé. Alors, bon appétit !

Infos pratiques

Horaires et tarifs à retrouver sur le site web de la Ferme Marine de Cancale

