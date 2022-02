FARM AND VILLAGE 2022. DROUGES A L’HEURE AMÉRICAINE LES 21 ET 22 MAI

Christophe Epineau, barbier à l’ancienne, est venu s’installer en Bretagne en 2016. A peine arrivé du côté de La Guerche de Bretagne, aux Marches de la Bretagne et de l’Anjou, il crée Farm & Village, un petit festival aux couleurs américaines…

Drouges. Un petit village coincé entre la forêt de La Guerche de Bretagne et les marches de l’Anjou et la Mayenne. C’est là que Christophe Epineau, barbier à l’ancienne à Vitré, a posé ses valises avec un curieux projet : faire de l’unique « grand-rue » du bourg le rendez-vous annuel des amoureux du vintage.

La proposition : l’Amérique rurale des années 30 aux années 50, des rutilantes Chevrolet aux boutiques éphémères, avec une musique peu proposée dans notre région : L’Old Time, le Bluegrass, mais aussi le Blues, le Folk et le Rockabilly. Le public réagit aussitôt très favorablement. A tel point que Christophe décide de reconduire l’aventure.

Depuis 2016, entre quelques vieux tracteurs et d’élégants pickups Chevrolet, c’est donc le marché des boutiques éphémères, des créations ou des fripes fifties, en passant par les bijoux raffinés et rock n’roll, les barbiers et tatoueurs. Bretagne oblige, brasseurs locaux et eaux de vie diverses sont aussi à déguster.

Et puis sur scène, et c’est là la singularité de ce petit festival qui va devenir grand, une immersion aussi festive qu’érudite dans ces musiques nord-américaines. Old time, Bluegrass, Blues, Country Swing, Rockabilly et Folk… Une vingtaine de groupes et des artistes qui savent de quoi ils parlent et ce qu’ils chantent. Ce qui en fait un évènement unique en son genre dans l’Ouest. Et puis pendant la fête, après les deux scènes qui se répondent en permanence, ne laissant pas une minute sans musique, les sessions acoustiques se déroulent sous les tentes de la restauration : Entre master class improvisées et ateliers découvertes, on se rejoint sur un thème commun ou dans une conversation sur les origines du Blues ou les vertus de l’accordage en si bémol du banjo Quincampoix !

Enfin et surtout, il y a le public. Les aficionados et les tribus. Bikers en cuir, Folkeux à banjo, Tatoués barbus et Pinups dernier chic. Comme l’association des Pinups de l’Ouest venue créer leur version de « Martine à la ferme » devant un public surpris et séduit !

Farm & Village. Un Ovni dans le paysage des festivals Bretons. Et un rendez-vous désormais incontournable aux derniers jours de mai. Rendez-vous pour la 5e édition les 21 et 22 mai 2022.

Du samedi 21 mai à 12h jusqu’au dimanche 22 mai 2022 vers 17 heures :

Weird Souls, Jolies Letters, Mô’Ti Tëi, Cherry’s on Top, Little Legs, Pin’s Down Home Blues, Ronan One Man Band & Marko Balland, Sweet River Band, Pig Society, One Rusty Band, Vicious Steel, et aussi Fred Dého, Mo’Fab, Louisiana Song, Rafi Fourage, Shake the Deasase, Ginger Brothers, Roving Twins, et encore les lancers de haches et de couteaux avec les Lames de Vilaine et la master-class d’harmo blues avec Marko Balland.

Et tout cela pour un tout petit prix. 15 euros le samedi, 10 euros le dimanche