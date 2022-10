Fanny Bertrand fabrique de la mozzarella made in Côtes-d’Armor

Fanny Bertrand élève des bufflonnes à Plédéliac dans les Côtes-d’Armor et fabrique de nombreux produits… dont de la mozzarella ! Miam miam les bons produits laitiers à base de lait de bufflonnes. Produits tendance…et en circuit court. Bienvenue à la ferme du Clos-du-Val.

C’EST QUOI UNE BUFFLONNE ?

Originaire d’Asie, le buffle d’eau (bubalus bubalis) à ne pas confondre avec le buffle africain a été domestiqué en Inde et en Chine, il y a plus de 7 000 ans où il est considéré comme le cheval de trait et est un compagnon indispensable de bon nombre de paysans dans les rizières ainsi que les cultures en haute montagne.

De nos jours, la bufflonne est élevée sur tous les continents, principalement en Italie pour sont lait dans la région de Campanie qui produit la fameuse « Mozzarella di bufala campana AOP ». Plus digeste et plus doux que le lait de vache, le lait de bufflonne, de couleur très blanche car dépourvu de bêta carotèneest deux fois plus riche en matière grasse. Une bufflonne produit 4 fois moins de lait qu’une vache. La bufflonne est un animal rustique. Le climat breton frais et humide est idéal pour elle.

Animal au caractère bien trempé, têtu et susceptible, elle séduit par son extrême intelligence et son rapport particulier avec l’humain. Facile à domestiquer sous réserve de prendre du temps, elle apprécie particulièrement les petites attentions comme les séances de grattouilles et papouille de fin de journée et peut devenir très familière avec l’homme. Chaque bufflonne a son caractère propre et ses petits rituels qui doivent être prises en compte sous peine de les vexer… Mais heureusement elle ne sont pas rancunières et une bonne poignée de céréales suffis souvent à les remettre de bonne humeur.

Le saviez-vous ? Le lait de bufflonne est plus riche et plus élevé en minéraux et en oligoéléments (calcium, magnésium, phosphore) que dans le lait de vache, le lait de chèvre et le lait de brebis et cependant plus pauvre en cholestérol. Plus gras, il est particulièrement recommandé aux personnes intolérantes au lactose et à la caséine. Les produits laitiers issus de ce lait sont une très bonne alternative aux personnes rencontrant des problèmes avec les produits laitiers.

Les produits laitiers fabriqué directement à la ferme par Fanny Bertrand :

La mozzarella

Les yaourts

Le fromage blanc

Le Tarti’Buffle (fromage frais à tartiner)

Occasionnellement, de la viande de bufflons (veaux) ou plus rarement de bufflonnes en caissettes, sur commande uniquement.

Vous trouverez les produits laitiers dans les points de ventes suivants, selon approvisionnement :

Il n’y a pas de vente à la ferme.

L’exploitation n’est pas ouverte au public.

Adresse : 14 lieu-dit le Bas Mévite 22270 Plédéliac

Courriel : fanny.bertrand@lcdv.fr

Téléphone : 09 50 16 97 18

Site : http://www.lcdv.fr