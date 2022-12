La fabrique des héros et des héroïnes par Anne Gangloff

L’entretien de novembre de l’émission « Voyages extraordinaires dans le monde des sciences » est consacré aux travaux menés par Anne Gangloff, professeure en histoire ancienne à l’Université de Rennes 2 et membre d’une unité de recherche, le CReAAH (« Centre de Recherche en Archéologie, Archéosciences, Histoire », UMR 6566*). Anne est titulaire de la chaire Jean Monnet* FABER, « Transmission et création d’une culture commune européenne : la fabrique des héros »***. La fabrique des héros et des héroïnes, un sujet intrigant s’il en est…

Anne Gangloff nous fait ainsi voyager de l’Antiquité à nos jours en compagnie de personnages illustres, Euripide, Homère, Héraclès… et d’autres moins connus comme Diotogène, auteur d’un des trois traités néopythagoriciens « Sur la royauté », Dion de Pruse dit « bouche d’or », Ménandre le Rhéteur, connu pour son traité sur l’éloge… C’est l’occasion de comprendre quelle figure donner à un héros. Modèle, légende, mythe … Et que faut-il entendre par « fabrique » ? Y avait-il dès l’Antiquité une volonté de les construire ? Quelle place occupent alors les femmes ? Les hommes illustres au Louvre, les Reines de France et les femmes illustres au jardin du Luxembourg…

Funérailles de César et son héroïsation par Marc Antoine (un moment extraordinaire où tout bascule : Marc Antoine transforme les assassins de César qui se présentaient en « tyrannicides » en « parricides », assassins du père de la patrie. Une œuvre du peintre anglais George Edward Robertson, datée de 1894/95).

Cérémonie de panthéonisation de Simone Veil

Comment cette fabrique a-t-elle évolué dans le temps et jusqu’à aujourd’hui ? Qu’est-ce que cela nous apprend de nous ? Chaque pays européen a ses héros et ses héroïnes. De Jules César à Don Quijote en Espagne, de Garibaldi en Italie à Churchill en Angleterre, Vercingétorix en France… Parlerions-nous d’héroïne maintenant pour Marie Curie et Simone Veil ?

Anne Gangloff

« J’avais déjà travaillé sur l’héroïsation dans l’Antiquité. J’ai trouvé intéressant de réfléchir à cette question au sens moderne du terme. Une double question se pose pour l’Europe : peut-on héroïser à l’époque actuelle, créer autre chose que des héros et héroïnes éphémères qui, tous les dix ans, sont oubliés ? Et peut-on créer des héros et des héroïnes qui ont une dimension supranationale ? Peut-on créer des figures auxquelles les Européens peuvent se rallier et éventuellement critiquer ? Le spationaute Thomas Pesquet est très utilisé, héroïsé aussi bien auprès des enfants que des adultes. Certaines images le présentent comme un héros viril antique, sa notoriété est exploitée dans les médias français dans une perspective d’intégration européenne. Je suis frappée aussi par les figures féminines dans l’histoire européenne. Il y a, par exemple Simone Veil ou la romancière et journaliste Louise Weiss, à partir desquelles on peut réfléchir au processus d’héroïsation. Certains héros et héroïnes mythiques ont beaucoup marqué l’idée qu’on se fait des héros et héroïnes contemporains : par exemple Antigone a une image d’héroïne résistante que l’on peut retrouver avec Simone Veil.«

Et ce voyage dans le temps avec Anne Gangloff nous amène pour beaucoup d’aspects à notre actualité. La mémoire, les caricatures, corps physiques vs symboliques, éducation… Là encore, que pouvons-nous apprendre du passé dans une société où tout semble de plus en plus éphémère ?

[1]https://creaah.cnrs.fr/

[2] https://erasmus-plus.ec.europa.eu/fr/opportunities/opportunities-for-organisations/jean-monnet-actions/jean-monnet-chairs

[3] https://www.univ-rennes2.fr/article/anne-gangloff-remporte-chaire-jean-monnet