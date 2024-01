En 2008, Fabienne Debarre faisait ses premiers pas comme artiste musicale au sein du groupe Evergreen. Depuis, l’autrice-compositrice-interprète a mis son talent et ses compositions au service de collaborations diverses, qui s’ajoutent à sa carrière au sein de son duo fondateur. Aujourd’hui, elle franchit une nouvelle étape en solo incarnée par son premier album Welcome To The Age of Broken Minds sorti le 19 janvier 2024.

Si la carrière solo de Fabienne Debarre vient d’éclore, elle n’est pas ce qu’on peut appeler une nouvelle venue sur la scène musicale française et internationale. De fait, la franco-britannique fait ses débuts comme artiste en 2008, lorsqu’elle co-fonde We Were Evergreen (rebaptisé plus tard Evergreen) en compagnie de l’artiste Michael Liot. Un temps rejoints par le multi-instrumentiste William Serfass, les deux musiciens évoluent tout d’abord dans une esthétique pop folk, puis s’oriente très vite vers un style plus électronique et apparenté pop indé. Un aspect qui devient rapidement une marque de fabrique et qu’ils mettent à profit sur 5 EPs et 3 albums publiés entre 2010 et 2023, année de sortie de Sign Out.

En parallèle à sa carrière dans Evergreen, Fabienne Debarre collabore régulièrement avec l’artiste Baxter Dury et participe à d’autres projets comme l’album Take Control du groupe rock garage Slaves (2016), ou encore le duo qu’elle interprète avec Yaffle sur le morceau « La Nuit » (2018). En fin d’année dernière, elle levait le voile sous son propre projet mené en solo et sous son propre nom, révélant notamment l’EP de reprises Neiges sorti le jour de Noël. Entre temps, elle a entamé une collaboration fructueuse avec le bassiste Mark Neary, rencontré lors de leur travail commun avec Baxter Dury et aussi connu comme ingénieur du son pour Placebo et Noel Gallagher. C’est ainsi qu’ensemble, tous deux composent et écrivent ce qui devient l’album Welcome To The Age of Broken Minds, sorti aujourd’hui vendredi 19 janvier 2024.

Photo: Raphaël Neal.

Dans cet opus séminal, Fabienne Débarre révèle une électro-pop foisonnante et à à l’expressivité multiple, qui nous captive de la première à la dernière chanson. S’inscrivant dans un registre proche d’artistes comme Mesparrow et Jeanne Added, elle y déploie un univers musical aux atmosphères mouvantes, alliant brillamment mélancolie et énergie sous des mélodies vocales et des choeurs envoûtants. Comme le souligne le titre de l’album, les textes de la franco-britannique retranscrivent quant à eux des moments de fragilité et mettent et en exergue nos errances universelles, face à un monde contemporain dans lequel nos repères menacent de s’effondrer.

Heureusement, la rêverie offre parfois un échappatoire précieux à ces sombres perspectives. En témoigne notamment le clip de « Burning », deuxième single de l’album écrit par l’artiste autour de l’impossibilité de « trouver les mots justes ». Il est ici illustré via un clip partiellement mis en images par intelligence artificielle: la peinture de William Turner y fusionne avec les photos de famille de l’artiste et des plans qu’elle a tournée à Margate avec la réalisatrice Antonia Luxem. Une synthèse visuelle éblouissante, dont le résultat offre une belle échappée de quelques minutes au pays du songe.

Pochette de l’album « Welcome To The Age of Broken Minds » de Fabienne Debarre.

L’album Welcome To The Age of Broken Minds est sorti le 19 janvier 2024 sur Empty Street Records (distribution Because Music).