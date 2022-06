Fabien Toulmé : En lutte

Trois voyages, trois résistances, trois luttes. Dans cette BD, Fabien Toulmé est allé à la rencontre de personnes engagées contre l’oppression. Témoignages pour mieux comprendre le monde qui nous entoure.

Fabien Toulmé avec son trait faussement naïf, qui rappelle celui de Guy Delisle, a deux domaines de prédilection : celui de l’intime, du quotidien qu’il décrit à merveille avec lenteur et tendresse (Ce n’est pas toi que j’attendais, Suzette) ou celui du reportage, du « politique » (la trilogie de L’Odyssée d’Hakim). C’est ce dernier champ qu’il explore de nouveau avec En Lutte, un titre qui exprime clairement le sujet de ce volumineux album, qui en appellera peut être d’autres, car les luttes sociétales sont intemporelles et universelles. Fabien Toulmé, qui privilégie toujours les rencontres avec « l’autre » précise dans sa préface qu’il s’est intéressé aux « luttes citoyennes, celles menées par des peuples, des quartiers, des individus avec comme point commun la revendication de plus de droits et la résistance militante à diverses formes d‘oppressions ».

Fabien Toulmé

La portée de son travail n’a pas vocation à embrasser le monde, l’universel mais plutôt à rencontrer quelques personnes, des femmes la plupart du temps, qui à elles seules symbolisent des luttes globales. Pas d’immersion pendant des semaines entières, mais des rencontres faites souvent au gré du hasard, des connivences à portée symbolique pour « montrer simplement des reflets du monde » et ouvrir des portes communes à toutes les sociétés.

Trois résistances populaires à travers l’expérience et le récit de trois femmes. D’abord la révolution citoyenne au Liban, la Thawra que décrypte une militante, Nidal. Puis celle d’une favela au Brésil, où l’auteur a vécu dans sa vie d’avant d’ingénieur, où il y a connu son épouse. Là encore une militante à la tête d’un mouvement pour refuser la destruction d’un quartier populaire au profit de l’installation d’un parc et l’occasion de comprendre une « lutte vitale », celle qui veut empêcher un changement radical d’existence. Enfin le témoignage édifiant au Bénin d’une féministe, Chanceline, qui ne réfute pas l’idée de devenir un jour présidente de son pays et qui raconte la condition de la femme dans un pays empêtré dans ses traditions.

À travers ces expériences, Fabien Toulmé pose les questions de la globalisation de ces luttes simultanées dans le monde, de leur spécificité et surtout de leur ressemblance. Il cherche également à comprendre les raisons d’un militantisme personnel dont, a priori, on ne peut rien attendre pour soi, mais qui est uniquement profitable aux autres et à la communauté. À ce titre on constate que ce sont trois femmes qui sont les porte-paroles de ces mouvements, trois femmes, non par choix délibéré de l’auteur mais parce qu’elles sont les porteuses légitimes de causes militantes liées à la santé, aux enfants, à la maisonnée. Ces éclairages rétrospectifs passionnants sont apportés par l’intervention, qui clôture chaque voyage, du sociologue Olivier Fillieule qui travaille sur les questions de lutte et de militantisme.

Lors d’une rencontre à Saint-Malo, Fabien Toulmé avait avoué ce qu’il estime être la faiblesse technique de son dessin, expliquant ainsi la nécessité d’une histoire forte. On peut lui rétorquer que son dessin très expressif est le compagnon idéal de ses albums qui n’ont pas vocation à faire joli et donnent à voir au lecteur l’essentiel. Faussement naïf, le trait est chargé d’une forte empathie pour les personnages fictifs, ou comme ici, bien réels. Ils sont avant de paraitre.

On apprécie comme toujours chez l’auteur son extrême honnêteté intellectuelle lui qui nous disait que même inconsciemment il était sans doute, à son insu, conditionné par des réflexes patriarcaux. Il n’extrapole jamais, prend de nombreuses précautions et surtout ne se met jamais en position de donneur de leçons. Il regarde, rencontre, traduit et montre. Rien de plus, mais c’est l’essentiel.

Fabien Toulmé écrit que cet album aura probablement des suites sur d’autres thématiques (la tranche du livre porte le n°1). On s’en réjouit car tant qu’il y aura des femmes et des hommes qui habiteront notre Terre pour l’améliorer, la soigner, il y aura des êtres à dessiner et à rencontrer. Et les rencontres Fabien Toulmé sait les provoquer et les raconter.

En Lutte de Fabien Toulmé. Editions Delcourt. 336 pages. 24,95€.

