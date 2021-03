EXTRAORDINAIRE MARCEL. TRISOMIE, FAMILLE ET JOIE

Carole Deschamps, la maman de L’EXTRAordinaire Marcel, a publié un livre de témoignage chez Flammarion. Dans ce récit intime, chaleureux et sans tabou consacré au quotidien de sa famille, Carole Deschamps raconte son parcours mais aussi le quotidien de Marcel, atteint de la trisomie 21. Aujourd’hui 10 mars 2021, l’extraordinaire Marcel sort au format poche chez Harper Collins.

La famille Deschamps

Bienvenue chez les bretons ! Voilà une famille rennaise presque ordinaire… Elle est composée de Sylvain, le papa, Carole la maman, Basile (3 ans) et Marcel (5 ans) Une famille et un bon de chou dont le quotidien à la fois ordinaire et extraordinaire est livrée par la maman dans « L’extraordinaire Marcel » paru aux éditions Flammarion.

En effet, la famille de Carole n’est pas tout à fait comme les autres. Elle a un petit quelque chose en plus : Marcel, leur fils aîné, a trois chromosomes 21. Lorsqu’ils apprennent la nouvelle, le jour de sa naissance, le ciel tombe sur la tête de Carole et Sylvain. Mais très vite, grâce à ce bébé débordant de joie de vivre qui les aide à affronter toutes les difficultés, ils décident d’être heureux et de faire de ce chromosome en plus la chance de leur vie.



Carole raconte sans tabou le quotidien de sa famille extraordinaire : la peur, les doutes, la colère, la complexité de la prise en charge médicale et des démarches en tout genre, mais surtout le bonheur de voir grandir un enfant, des parents, une famille. Carole pose avec humour et tendresse son regard sur la trisomie 21, le handicap et, plus largement, la différence.

Que dire ? Quand le normal rencontre l’inattendu, apprendre à prendre soin de tous les petits Marcel de la terre, c’est apprendre à prendre soin de soi et de nous tous… Léger et sérieux, un ouvrage rempli d’une belle humanité.

Carole Deschamps, L’extraordinaire Marcel, 18/03/2020, 240 pages, 19 euros – 135 x 219 mm Broché EAN : 9782081485730 ISBN : 9782081485730