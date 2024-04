Dans 13 régions de France 110 œuvres des collections des Frac seront présentées dans 13 lieux sportifs dans le cadre d’expositions conçues par Fabien Danesi, commissaire général du projet et directeur du FRAC Corsica. Le projet Art et Sport est mis en œuvre et piloté par le Grand Palais Rmn en partenariat avec Platform à l’occasion de l’anniversaire des 40 ans des Frac.

Programme des expositions à travers la France

Ed Pien, Hand String Games, 2012 © Droits réservés. Collection Frac Lorraine

Nevers – Maison des Sports

Hand in hand in hand

Le toucher

Du 5 mai au 2 juin

Avec les œuvres de : David de Tscharner, Edith Dekyndt, Su-Mei Tse, Ed Pien, Antoni Muntadas, Marie Cool Fabio Balducci, Elsa Werth, Monica Bonvicini, Claude Closky.

Arno Piroud, Enter your Dreams, 2005 © Droits réservés. Collection de l’IAC, Villeurbanne

Saint-Brieuc – Palais des Congrès

Les Rêveurs à la Lanterne

Le néon

Du 8 au 12 mai

Avec les œuvres de : Keith Sonnier, Arno Piroud, François Morellet, Michel François, Boris Achour.

Daniel Firman, Gathering, 2000 © Collection FRAC Bourgogne

Mulhouse – Climbing Center

Pop up play polychrome

Le multicolore

Du 15 mai au 30 juin

Avec les œuvres de : Daniel Firman, Oliver Beer, John M. Armleder, Stéphane Lallemand, Kohei Sasahara, Jérome Bell.

Charles Fréger, Sans titre (la forêt), 2001 © SAIF. Collection Frac Normandie

Sin-Le-Noble – Boulodrome

Cim(ais)es

Les arbres

Du 17 mai au 23 juin

Avec les œuvres de : Zoe Leonard, Anne-Marie Filaire, Gilles Saussier, Dino Dinco, Geert Goiris, Janne Lehtinen, Sophie Ristelhueber, Charles Fréger, Jean-Charles Bustamante.

Philippe Ramette, Plongeoir II, 1995 © Adagp, Paris, 2024. Collection FRAC Champagne-Ardenne

Pau – Stade nautique

How to whisper to the ocean

Les mondes marins

Du 1er juin au 31 juillet

Avec les œuvres de : Martine Aballéa, Simon Faithfull, Jennifer Douzenel, Patrick Jolley et Reynold Reynolds, Nicholas Flo’ch, Michel Blazy, et Philippe Ramette.

Véronique Joumard, Horloge, 1998 © Adagp, Paris, 2024. Collection Frac Occitanie Montpellier

Le Mans – Circuit des 24h

Et nous passons avec lui

Le temps

Du 9 au 16 juin

Avec les œuvres de : Ant Farm, Isabelle Arthuis, Claude Parent, Fiona Tan, Ruth Ewan, Véronique Joumard, Georgina Starr, et Marie Denis.

Vue d’installation au Musée Tinguely,

Anouk Kruithof, «Universal Tongue», 2018 © 2022 Musée Tinguely, Bâle; photo: Matthias Willi

Grenoble – Palais des Sports

Universal Tongue

Monographie Anouk Kruithof

Du 15 au 30 juin

Anne-Charlotte Finel, Têtes, 2021 © Adagp, Paris, 2024. Collection Les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse

Saint-Lô – Pôle hippique

« Si un animal vous dit qu’il peut parler, il ment probablement »

Les animaux

Du 5 juillet au 2 septembre

Avec les œuvres de : Francis Alÿs, Christine Laquet, Basim Magdy, Anne-Charlotte Finel, Pauline Oltheten, Guillaume Pinard, Georges Rey, Margaret Salmon, Carolina Saquel, Béatrice Utrilla et Bertrand Arnaud.

Zanele Muholi, La Rochelle I, 2007 © Zanele Muholi. Collection Frac Poitou-Charentes

Paris – Maison de la conversation

Le monde est à tous.tes

Le multiculturalisme

Du 12 juillet au 9 septembre

Avec les œuvres de : Mohamed Bourouissa, Aurélien Froment, Zanele Muholi, Buhlebezwe Siwani, Katia Kameli, James Webb, et Anna Holveck.

Yuyan Wang, Look on the bright side, 2023 © Yuyan Wang. Collection Frac Bretagne

Senetosa – Phare de Senetosa, Corse

Look on the bright side

Monographie Yuyan Wang

Du 26 juillet au 11 août

Ange Leccia, La Mer, 2001, vidéo, couleur, muet, 5′ / ADAGP, Paris 2024 – Collection Frac Corsica

Marseille – L’Embarcadère

Et dans la tempête et le bruit, la clarté reparaît grandie…

La tempête

Du 20 au 30 septembre

Avec les oeuvres de : Ange Leccia et Jennifer Douzenel.

Angelika Markul, Marella, 2020 © Adagp, Paris, 2024. Collection Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA

Tours – Péristyle de la mairie

Objet Respirant Non identifié

Le rétrofuturisme

Du 6 au 13 octobre

Avec les œuvres de : Bruno Peinado, Angelika Markul et Edith Dekyndt.

Propos introductif du projet par Fabien Danesi

« Si le sport est considéré comme une activité éminemment populaire, l’art contemporain est parfois trop souvent perçu comme élitiste. Cette opposition est cependant superficielle, car l’art et le sport partagent un même ressort qui est celui de la passion. L’un et l’autre sont tous deux des intensificateurs d’émotion. Ils sont aussi marqués par la multiplicité de leurs pratiques et offrent de nombreuses formes d’expression.

Par conséquent, Art & Sport est une manifestation qui vise à la rencontre entre ces deux mondes en proposant une exposition plurielle sur l’ensemble du territoire français. Il s’agit d’investir dans chaque région de France et en outre-mer une infrastructure ou un événement sportif pour aller à la rencontre d’un public souvent éloigné des musées et des centres d’art. En s’appuyant sur les collections des 22 Fonds Régionaux d’Art Contemporain de France – qui fêtent cette année leurs 40 ans d’existence -, Art & Sport souhaite participer à la démocratisation de la création actuelle en offrant des expériences esthétiques variées dans un contexte inhabituel. »

Commissariat général de l’ensemble des expositions

Fabien Danesi

Directeur du FRAC Corsica

A la une : CARTE DES 13 EXPOSITIONS EN FRANCE

(L’exposition en Occitanie est en cours de finalisation)