Exposition. La pieuvre géante fait son retour à Guernesey

L’installation de ce devil-fish, inspirée par l’œuvre des Travailleurs de la mer de Victor Hugo marque l’inauguration de la nouvelle galerie d’art de l’île.

Pour l’inauguration de leur nouvelle galerie présentant l’exposition de deux artistes, Renaissance of Victor Hugo, Art for Guernsey crée l’évènement avec une pieuvre géante, mettant à l’honneur cette créature monstrueuse qu’affronte Gilliatt dans l’ouvrage de Hugo. Mesurant 12 mètres, les tentacules de cette pieuvre gonflable, traversent les façades de la galerie Mansell Street à Saint-Pierre-Port.

© Art for Guernsey

« Pour croire à la pieuvre, il faut l’avoir vue… Tous les idéals étant admis, si l’épouvante est un but, la pieuvre est un chef-d’œuvre. » Victor Hugo, Les Travailleurs de la mer, 1866

Du 30 mars au 20 mai, l’exposition Renaissance de Victor Hugo des artistes réputés Daniel Hosego et Oleg Mikhailov

À l’occasion de l’ouverture de la nouvelle galerie Art for Guernsey est présentée une exposition attendue depuis 2020, de deux artistes de renommée internationale : le dessinateur Daniel Hosego et Oleg Mikhailov, artiste réputé en lithographie sur pierre, des œuvres créées pendant leur résidence d’artiste sur l’île de Guernesey. Avec cette nouvelle galerie, le collectif associatif Art for Guernsey inaugure un espace créatif, tout public dans le old-quarter de l’île.

Le retour récent de la pieuvre autour des îles

« Si vous faites cette rencontre, ne soyez pas curieux, évadez-vous. On entre ébloui, on sort terrifié. » Victor Hugo, Les Travailleurs de la mer, 1866

Comme en Bretagne, la pieuvre a récemment marqué son retour dans les îles après sa longue disparition suite à l’hiver glaçant de 1962/63. Réaperçue en 2021 à Sercq, lieu hautement symbolique puisque c’est cette île qui a inspiré la scène de la bataille entre Gilliatt et la pieuvre, à Guernesey, aussi, on en a retrouvé cette créature après 60 ans d’absence. Jay Le Gallic, star Guernesais sur YouTube avec son compte ‘Smash Fishing’, cherchait des homards à Lihou quand il a attrapé autre chose…

L’origine du mot : Sercq reconnut la pieuvre

« Tout à coup il se sentit saisir le bras…Au milieu de cette viscosité il avait deux yeux qui regardaient. Ces yeux regardaient Gilliatt. Gilliat reconnut la pieuvre. » Victor Hugo, Les Travailleurs de la mer, 1866

Énorme succès lors de sa publication, « Paris était tout pieuvre », avec Les Travailleurs de la mer, son auteur introduit dans la langue française, le mot « la pieuvre. » Pendant de longues années, on la croyait une variation de l’écrivain du mot guernésiais, langue normande de Guernesey « peuvre. » Mais, on sait maintenant que c’est à la petite île de Sercq que la langue française doit le mot « la pieuvre. » C’était dans une grotte à Sercq, surnommé Victor Hugo’s cave aujourd’hui, que l’auteur avait trouvé l’inspiration de la géante pieuvre que confronte son pêcheur solitaire de Saint-Samson, Gilliatt quand il en a vu une poursuivant son fils, Charles, dans l’eau. Il a ensuite emprunté le mot du sercquais, langue normande vieille de 1000 ans et plus proche du jersiais. Aujourd’hui le mot est alterné en langue française avec « poulpe ».

Le 1er avril, ouverture de saison 2023 : Hauteville House

La Tour Eiffel de Guernesey, ça se nomme Hauteville House. Le 1er avril marque l’ouverture de la saison de cette maison où Victor Hugo a écrit parmi ses plus grandes œuvres pendant son exil, y inclut Les Travailleurs de la mer. Cette ancienne maison de corsaire, 38 rue Hauteville à Saint-Pierre-Port, a permis au grand écrivain de vivre un exil tranquille sur l’île. Parmi tous les éloges sur cette maison, celui de son fils Charles reste le plus immortel : « un autographe sur 3 étages, un poème en plusieurs chambres ». Hauteville House est à découvrir comme s’il en était parti tout juste hier, et non il y a plus de 140 ans.

Infos pratiques sur la galerie

Exposition Renaissance de Victor Hugo, Art for Guernsey, vernissage le 29 mars, ouverture au public le 30 mars. Artistes : Daniel Hosego et Oleg Mikhailov

Lieu : 4-6 Mansell Street, Guernesey, GY1

Dates : du 30 mars au 20 mai 2023

