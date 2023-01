Ploumagoar. Réminiscence de l’enfance en photos par Laurence Guennec

La ville de Ploumagoar dans les Côtes-d’Armor accueille l’exposition Réminiscence de Laurence Guennec. Elle est consacrée au thème de l’enfance et se déroule à l’espace PloumExpo du 14 janvier au 11 février 2023.

Transmettre la vie. L’observer s’épanouir et s’émerveiller toujours un peu plus pour sa prodigieuse mécanique. Qu’est-ce que la vie ? Comment est-ce que les souvenirs, brique par brique, nous déterminent et nous construisent ? Quelle est donc la part de l’inné, celle de l’acquis ?

Réminiscence, c’est un retour aux origines qui questionne notre mémoire. Cette mémoire complexe qui anime les philosophes depuis l’antiquité et qui nous fascine toujours autant pour ses mystères. D’une question à l’autre un chemin se dessine et nous voici projetés dans un monde enfantin étrange et merveilleux.

Un monde de songes où résonne l’écho d’antiques boites à musique. Les jouets y sont comme éveillés et d’omniprésentes figures géométriques y flottent dans les airs…

© Laurence Guennec

Née en 1984 à Lorient, Laurence Guennec débute son parcours par des études de graphiste avant d’étudier la photographie. Elle multiplie ensuite les expériences professionnelles, notamment comme retoucheuse dans les domaines de la photographie de mode, culinaire ou de haute joaillerie avant de s’installer à son compte en 2011. Parallèlement à ses travaux personnels qu’elle développe sous forme d’expositions grand format (Circus, Le Petit Monde…), elle travaille en collaboration avec diverses institutions, association ou entreprise à la réalisation d’identités visuelles (Haras national de Lamballe, Cirque Théâtre d’Elbeuf, Petit Echo de La Mode à Châtelaudren, Centre du Son à Cavan,…).Influencée par le travail de différents artistes, tels que Jérôme Bosch, Lewis Carroll, les nombreux artistes du mouvement surréaliste, le lowbrow art et d’autres, elle puise l’inspiration dans les détails du quotidien comme dans les sciences, la littérature ou la musique. Pour donner vie à un monde poétique et codé, à mi-chemin entre rêve et réalité.

Infos pratiques

Réminiscence de Laurence Guennec. Adresse : PloumExpo – Rue Kergillouard, 22970 Ploumagoar. Du 14 janvier au 11 février 2023. Du mardi au samedi, de 14h30 à 18h. Entrée libre.

Autour de l’exposition : Café Renc’Art avec Laurence Guennec

Un temps de rencontres avec l’artiste autour de son travail, au sein même de l’exposition, pour découvrir son univers onirique. Samedi 4 février à PloumExpo – De 15h à 17h. Gratuit / Café offert.

Teaser de l’expo sur Instagram