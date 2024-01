L’exposition Paysages intérieurs de Fabien Yvon, artiste plasticien rennais, jeune talent émergent représenté par la Galerie Olivier Waltman, va inauguré la saison 2024 de la Salle Anne de Bretagne de Pleyber-Christ (Finistère). Elle se déroulera du 21 janvier au 18 février 2024.

«Fabien Yvon est né le 9 septembre 1989, il vit et travaille en Bretagne. En 2012, il obtient le Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique avec les félicitations du jury. Issu d’une pratique méthodique de la peinture, son travail s’est ouvert à une attention au geste et au hasard. La peinture, l’estampe et le dessin sont les trois médiums avec lesquels il mène ses recherches picturales. Il commence à exposer dès l’année de son diplôme dans le cadre d’expositions collectives et présente ses œuvres à plusieurs reprises lors d’expositions personnelles. Finaliste au Prix David Weill à l’Académie des Beaux-Arts de Paris, et aussi exposé au salon DDessin et à ArtParis, Fabien Yvon est représenté par la Galerie Olivier Waltman à Paris.»

Mathilde Faist

À propos des Paysages Intérieurs

Paysages Intérieurs, série de dessins au porte-mine sur papier.

«Les dessins d’une grande douceur de Fabien Yvon présentent des lévitations, des espaces en suspens, presque fantomatiques. Une sensation d’un rêve, d’une image trouble, une vision se découvre en les regardant. Nuées et brouillards produisent un possible mirage, un songe.

L’artiste n’interprète pas d’images. «Je construis petit à petit avec une idée de la composition globale.» explique- t-il. Ses dessins sont nourris de sa culture visuelle de films, d’œuvres et de paysages vus et imaginaires. Il crée des espaces énigmatiques, qui produit une ambiguïté de lecture. Une référence à l’architecture brutaliste et un goût pour les volumes purs se révèlent dans ses paysages qui apparaissent par son processus long de dessin à la mine graphite.»

Pauline Lisowski

Fabien yvon

La pratique plastique m’est nécessaire, elle est langage à part entière, c’est pour moi un exutoire. Regarder mes images à travers différentes rencontres me permet aujourd’hui de comprendre la nécessité de celles-ci.

Lorsque l’on connaît ma pratique quotidienne du dessin depuis plusieurs années, certaines séries -plus immédiates ; viennent surprendre et interroger le dessein de mes recherches. Elles sont

enrichissement, questionnement et font partie de ma démarche. Ces «pas de côté» me permettent de suivre mon chemin. La connaissance d’un médium nourrit la relation à un autre. Ainsi je navigue entre graphite, peinture et encre.

Fabien Yvon

Mes dessins sont avant tout des images mentales. C’est dans le moment de la fabrication que se mêlent souvenirs d’expériences vécues, paysages observés et souvenirs d’œuvres rencontrées. Totale absence d’architecture, ou de trace humaine ; c’est le mot paysage pourtant, qui structure ces compositions. Sans certitude d’échelle, un gravier peut devenir une météorite, une planète peut devenir une vue microscopique, le ciel peut devenir mer. Je ne cherche pas à reproduire quelque chose d’existant, mais à créer des images.

Qu’elles soient de possibles paysages comme la série «Paysages intérieurs», ou encore des possibles vues astronomiques ou microscopiques dans la série «Fragments», voire des portraits fantomatiques avec la série de peintures «Empreintes».

Donner l’existence. Donner à voir de nouvelles images, qu’elles soient le fruit de mon imagination longuement travaillée ou de manière plus instantanée par l’utilisation d’expériences, de protocoles, de procédés chimiques.

J’accumule au fil du temps et des rencontres, des strates d’images mentales. Elles sont souvenirs, désirs et imagination à la fois. Ainsi, les lavis de Victor Hugo côtoient les peintures de Giorgio De Chirico, les œuvres de Sol LeWitt, mais aussi un univers d’imagerie scientifique, de filmographie, et d’expériences vécues.

Fabien Yvon

EXPOSITION PEINTURE 21 janvier > 18 février 2024 VERNISSAGE 20 janvier à 18H30

En présence de l’artiste SALLE ANNE DE BRETAGNE LIEU D’EXPO PLEYBER-CHRIST (29) Ouvert

Mercredi > Dimanche 14h > 18h ENTREE LIBRE

Site de Fabien Yvon