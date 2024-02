Plus d’une centaine de marionnettes sont exposées jusqu’au 28 février 2024 à la Médiathèque Germaine Tillion à Saint-Avé dans le Morbihan. Elles mettent en lumière le travail plastique de la compagnie Drolatic Industry, originaire de Redon. L’exposition présente les différentes techniques de marionnettes et ses secrets de fabrication de 2002 à nos jours. Dès le 1er mars 2024, elle migrera au Centre culturel de Fougères (Ille-et-Vilaine).

Gilles Debenat et Maud Gérard avec Jean-Claude la marionnette

Maud Gérard et Gilles Debenat de Drolatic Industry :

Ils se rencontrent en 1999 au cours de leurs trois années d’études à l’École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières dans les Ardennes. Écrite à huit mains, ils créent l’Affaire des escaliers en 2002, une affaire policière déjantée, dans le cadre du spectacle de fin d’année : les personnages sont faits en taille humaine. Ce premier spectacle s’inscrit dans la mise en place de leurs futurs projets en dehors du cadre de l’école. Le couple, également plasticien et créateur de poupées, poursuit ses recherches autour de la marionnette avec plusieurs spectacles et crée un univers visuel, où se côtoient la tradition et la modernité. Leur tout premier spectacle s’intitule La mort en solo.

personnage dans l’Affaire des escaliers La mort en solo

Aujourd’hui directeur et directrice artistique de Drolatic Industry, Gilles Debenat, Maud Gérard et leur compagnie sont installés depuis 2012 à La Bank (dans les anciens locaux de la Banque de France) à Redon. Le lieu est insolite et parfaitement approprié au projet des deux artistes. En 2020, trois autres compagnies de marionnettes rejoignent Drolatic Industry à La Bank. Elles forment ensemble le collectif La Dynamo, qui devient un laboratoire marionnettique unique en son genre.

En 2009, Drolatic Industry écrit aussi un livre jeunesse intitulé Lunatic : il regroupe les trouvailles de mise en scène, de construction et de manipulation des précédents spectacles et raconte : le voyage de monsieur Florimon qui a toujours détesté la soupe. Un jour, encore qu’un enfant, il est parti sur la lune pour ne pas en manger. Aujourd’hui, entre rêve et réalité, il prépare un grand voyage dans l’espace, depuis sa chambre. Cette fois, il a bien l’intention de ne jamais revenir…

A Saint-Avé, l’exposition de marionnettes Drolatic Industry permet de présenter au public l’Histoire de la Marionnette entre les rituels ancestraux et les techniques traditionnelles de différents pays dont la compagnie s’est inspirée. Elle permet aussi de lui faire découvrir les coulisses d’un spectacle en gestation, les secrets de fabrication, à travers croquis préparatoires, story-board et carnets de notes de mise en scène.

les marionnettes de Sapiens

La collection de marionnettes est composée des pantins en taille humaine de Vague à Lame ; ceux de la tradition chinoise de La Mort en Cage, issue de la première création de la compagnie en 2002 ; des marionnettes à gaine de L’enfer du Décor ; du bestiaire des créatures capturées par Sam Trévor ; des marionnettes portées de Jazir (une fable sans parole et en musique sur la tolérance et l’acceptation des différences) ; des personnages du western au féminin Mabel Spring ; des dessins originaux du livre Lunatic ; les personnages insensés de la création 2012 et les marionnettes de la création Sapiens (D’où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous ? Sapiens apporte une réflexion sur notre place dans l’univers et sur notre attitude par rapport aux autres espèces).

Infos pratiques

Exposition Drolatic Industry – médiathèque Germaine Tillion – 5, rue des Droites de l’Homme à Saint-Avé jusqu’au 28 février 2024 puis au centre Cutlure de Fougères Rue du Gué Maheu. Contact : 02 97 44 45 25

Retrouvez le calendrier 2024 pour les expositions en Bretagne et dans les autres régions sur :

https://www.drolaticindustry.fr/calendrier

(A Reims au mois de mai ; à Avignon en juillet, pour le Festival Off ; en octobre à Rennes, pour la création du spectacle Un personnage sans histoire, etc.)