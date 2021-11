ARTS DE L’ISLAM. UN PASSÉ POUR UN PRÉSENT OU 18 EXPOSITIONS DANS 18 VILLES

Arts de l’Islam, un passé pour un présent, est une exposition de 180 oeuvres qui se déroule du 20 novembre 2021 au 27 mars 2022 dans 18 villes à la fois, notamment Rennes et Nantes. Elle est coproduite par la réunion des musées nationaux – Grand Palais et le musée du Louvre. Cette exposition nationale Arts de l’Islam se décline dans les villes d’Angoulême, Blois, Clermont- Ferrand, Dijon, Figeac, Limoges, Mantes-la-Jolie, Marseille, Nancy, Nantes, Narbonne, Rennes, Rillieux-la-Pape, Rouen, Saint-Denis, Saint-Louis (La Réunion), Toulouse et Tourcoing.

Depuis sa création en 2012, le département des Arts de l’Islam du Louvre offre au public une immersion au sein des cultures islamiques, de l’Espagne à l’Inde, du VIIe au XIXe siècle, et révèle l’importance des échanges anciens, étroits et féconds tissés entre la France et l’Orient. Témoins artistiques et historiques, les œuvres d’art illustrent la diversité culturelle et confessionnelle au sein du monde islamique depuis treize siècles. Elles sont le reflet de la circulation des idées et des hommes mais aussi de l’héritage pluriel du patrimoine français. Face aux fanatismes religieux et aux a priori, la culture se doit d’être sans relâche un rempart et un levier pour transmettre, ouvrir à l’autre, redonner des clés de compréhension de passés croisés pour construire un avenir partagé.

C’est dans cette perspective que le ministère de la Culture s’est mobilisé en demandant au musée du Louvre et à la Réunion des musées nationaux – Grand Palais d’organiser à l’automne 2021 un projet destiné à un très large public, et aux jeunes générations en particulier, pour poser un nouveau regard sur les arts et les cultures de l’Islam.

Du 20 novembre 2021 au 27 mars 2022, 18 expositions dans autant de villes de France seront ainsi présentées au public, dans un musée, une médiathèque, une bibliothèque, un espace culturel.

Pour chaque accrochage, 10 œuvres, à la fois historiques et contemporaines, issues du département des Arts de l’Islam du musée du Louvre et de collections nationales et régionales, incarneront la richesse des cultures de l’Islam et leur inscription dans l’histoire de France depuis plus de 1 300 ans. Plus de 180 œuvres au total seront ainsi présentées au public.

Sultans et vizirs personnage,, Inde, XVIIIe, (exposé au musée des Beaux-Arts de Rennes)

Cette initiative vise également à éclairer le public sur la grande diversité des territoires et des populations concernées par l’Islam. La civilisation islamique est autant arabe que turque, indienne qu’iranienne, asiatique ou maghrébine… Les œuvres présentées feront valoir une large variété de pratiques et sensibilités artistiques, évoquant des scènes de vie, la nature, le désir amoureux, un simple décor de palais ou de mosquée.

Paon, Iran, 2eme moitié XIXe, Acier, décor ciselé et superficiellement damasquiné d’or (Musée des beaux-arts de Rennes)

Si l’exposition « Arts de l’Islam, Un passé pour un présent » incite à la curiosité, la manifestation est peut-être avant tout une invitation à venir s’émouvoir. Rien n’empêche d’ailleurs quiconque de vouloir s’organiser un tour de France en 18 étapes pour découvrir autant de témoignages livrés par ces œuvres. Dialogue entre les œuvres passées et présentes, chaque exposition proposera une œuvre d’un artiste contemporain d’un pays du monde islamique, reflet d’une vision du monde actuel et du rapport à leur héritage.

Mohammed Shah, Inde, XVIIIe (musée des Beaux-Arts de Rennes

Cerf, Iran, 2eme moitié XIXe acier, décor ciselé et superficiellement damasquiné d’or

Le commissariat général de l’ensemble des expositions est assuré par Yannick Lintz, directrice du département des Arts de l’Islam du musée du Louvre.

