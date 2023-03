Rennes alternatif. Les punks s’exposent à la Maison des associations

Le punk a-t-il marqué durablement la ville de Rennes ? En collectant la mémoire d’acteurs qui ont vécu ce mouvement de l’intérieur, l’exposition Alternatif ! Les punks à Rennes entend apporter une première réponse, ou tout du moins jeter un regard sur son évolution dans la ville. L’exposition Alternatif ! Les punks à Rennes sera visible à la Maison des associations du 3 avril au 25 juin 2023.

Le punk émerge à la fin des années 1970, simultanément en plusieurs points du monde. Le mouvement naît dans un contexte social particulier et témoigne d’une envie de transgresser les normes d’une société dans laquelle la jeunesse ne se reconnaît plus. S’il prend ses racines dans la musique, il devient une culture à part entière incluant une identité visuelle et vestimentaire ainsi qu’un engagement politique.

À Rennes, le mouvement punk a investi plusieurs environnements : les concerts, les réseaux de diffusion de musique, mais également les squats ainsi que la rue, lieux de rencontres et d’échanges. L’exposition, à travers la symbolique des espaces, abordera plusieurs thématiques centrales au mouvement punk.

Éléments clefs pour la compréhension du mouvement, la photographie et les témoignages exprimeront tout particulièrement ce qu’a été le punk à Rennes, pour ceux qui l’ont vécu. À ces points de vue seront adjoints de nombreux objets tels que des pochettes de disques, des vêtements, des badges, des fanzines, des affiches, des tickets de concert, des articles de presse, ainsi que de la musique et des vidéos. La richesse et l’hétérogénéité de ces productions, issues exclusivement d’archives privées, diront la force et la longévité d’un mouvement qui a su traverser les décennies.

Située au rez-de-chaussée de la Maison des associations, l’exposition est libre d’accès et gratuite, ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h45 et de 13h45 à 18h30. Le bâtiment ainsi que l’espace d’exposition sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Une programmation culturelle viendra enrichir l’expérience dès le vendredi 7 avril. Au programme : conférence, ateliers fanzine et badge, séance de cinéma… Elle s’achèvera le vendredi 14 au soir avec un concert à la salle polyvalente Smague de Bourg l’Evêque.

Autour de l’exposition

Jeudi 6 avril 2023 : vernissage de l’exposition à la Maison des Associations

Vendredi 7 avril 2023 : conférence du projet de recherche Punk Is Not Dead (PIND), avec Solveig Serre et Luc Robène, à l’Université Rennes 2 Vendredi 7 avril 2023 : projection au Cinéma Arvor du film L’affaire des divisions Morituri de François Jacques Ossang

Samedi 8 avril 2023 : atelier fabrication de badge avec l’équipe MAGEMI Atelier fanzine : avec Samuel Etienne, artiste-plasticien Vendredi 14 avril 2023 : concert à la salle polyvalente SMAGUE de Bourg L’evêque

Informations pratiques

Ouverture du lundi au vendredi

De 9h à 18h, le samedi de 14h à 17h30, Fermé les jours fériés

Entrée gratuite sans réservation Accès : 6 Cours des Alliés, 35000 Rennes Métro Charles de Gaulle et Gare