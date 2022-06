Rennes art urbain. POCH, BIMS et BREZ exposent à l’Hôtel Pasteur

Dans le cadre d’Exporama 2022, l’association Teenage Kicks met en avant son équipe artistique à travers une exposition qui se déroulera durant le mois de juillet à l’hôtel Pasteur de Rennes.

Patrice POCH, BIMS et BREZ, artistes rennais par ailleurs curateurs de la biennale d’art urbain de Rennes Teenage Kicks, proposent une exposition collective de leurs travaux d’ateliers à l’Hôtel Pasteur. Intitulée Mémento, cette exposition se propose d’explorer la mémoire induite par une pratique éphémère par essence, celle de l’art urbain.

Brez

Nourri par la pratique du graffiti depuis plus de 30 ans, la peinture de Brez emprunte au code du cubisme, du constructivisme ou encore du futurisme. Entre abstraction et figuration, entre rêve et réalité, son univers se joue de symboles dont il se garde de donner les clefs, laissant le soin au spectateur de construire sa propre interprétation.

Bims

Très tôt, Bims il découvre le graffiti, le travail de la lettre et le style New-yorkais originel, dont il ne tarde pas à s’émanciper tout en gardant ses codes, faisant se télescoper cubisme, futurisme, abstraction et illustration dans un patchwork explosif de formes et de couleurs. Son style des plus singuliers, immédiatement identifiable, ne suit aucun dogme. Certaines de ses oeuvres ont une place permanente à la Casa Cavazzini, musée d’Art Moderne de la ville d’Udine (Italie) ou au Street Art Museum d’Amsterdam (Hollande).

Poch

Depuis ses 14 ans, Patrice Poch gravite dans l’univers punk-rock : Harrington et Doc Martens, guitares saturées et concerts énervés. Culture “do it yourself” et appropriation de la rue, il s’intéresse très vite au pochoir et réalise ses premiers “bombages” dès 1988. À la fin des années 90, il opte pour un travail plus minimaliste, privilégiant d’autres médiums, il multiplie logotypes à l’acrylique, collages in situ, pochoirs et affiches. Au début des années 2000, il prend le parti d’une représentation de personnages à taille réelle, ouvrant un dialogue et une interaction avec le spectateur.

Exposition

Vernissage jeudi 7 juillet à 18h

LIEU :

Hôtel Pasteur

2 place Pasteur

35000 Rennes

Y ALLER :

Ligne C3, arrêt Place Pasteur

HORAIRES :

Du jeudi au dimanche,

de 14h à 18h