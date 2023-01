ExpoNantes. Calendrier des salons au Parc des expositions de Nantes

Le développement rapide des liaisons avec toutes les grandes villes françaises et étrangères a transformé à grands pas Nantes et sa région en un pôle recherché d’échanges humains. Le TGV relie Nantes à Paris en deux heures, l’autoroute en trois heures et demi ; l’aéroport international Nantes Atlantique reçoit annuellement plus de 6,8 millions de passagers en 2018. L’aéroport Nantes Atlantique : vols directs vers de nombreuses métropoles européennes avec connexions sur toutes les destinations internationales. Venir au parc des expositions est simple.

Considéré comme l’un des plus beaux parcs des expositions de France, le site accueille ses publics dans un espace paysager de 20 hectares idéalement situé au bord de l’Erdre :

en liaison rapide avec le centre ville, l’aéroport et la gare,

terminus tramway, 5 lignes de bus, une station de taxi,

accès direct périphérique et axes autoroutiers.

5.000 places de parking aux abords immédiats du parc des expositions ► Voyagez malin, pensez au covoiturage ! : www.covoiturage.fr

accès prioritaire et places réservées pour les Personnes en Situation de Handicap à l’entrée principale du Parc.

DU 1 SEPTEMBRE 2022 AU 31 DÉCEMBRE 2023

DECEMBRE 2022

Matchs HandBall 2022 : 15 et 21 décembre

JANVIER 2023

22èmes Puces Autos-Motos – salon grand public : le 15 janvier 2023

FEVRIER 2023

BIO 360 – salon professionnel : les 8 et 9 février 2023

MARS 2023

Salon Pêche en Mer – salon grand public : Annulé et reporté en 2024

AVRIL 2023

Foire Internationale de Nantes – salon grand public : du 15 au 23 avril 2023

MAI 2023

Festival Vélo Vélos – festival grand public : les 13 et 14 mai 2023

OCTOBRE 2023

Industrie Grand Ouest – salon professionnel : du 4 au 6 octobre 2022

NOVEMBRE 2023

Creativa – loisirs créatifs – salon grand public : du 9 au 12 novembre 2023

COORDONNÉES

EXPONANTES

Parc des Expositions

Route de Saint-Joseph de Porterie

44300 Nantes

Tél. : 02.40.52.08.11

Fax : 02.40.93.80.50

Email : exponantes@exponantes.com

Ouverture des bureaux :

du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.