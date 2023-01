Lorient. La Galerie du Faouëdic expose Yann Kebbi

La Galerie du Faouëdic de Lorient expose Yann Kebbi du 14 janvier au 5 mars 2023. L’exposition ouvrira ses portes dès le samedi 14 janvier à partir de 14h.

Né en 1987, Yann Kebbi vit et travaille à Paris. Il est diplômé en illustration de l’École Estienne et en Image Imprimée des Arts Décoratifs de Paris. Scènes urbaines crayonnées et colorées, gravures, dessins pour la presse ou bien encore livres illustrés, le travail de Yann Kebbi est multiple. À l’occasion de sa présence à Lorient, une rétrospective inédite de son travail est présentée à la galerie du Faouëdic ; « Un travail ciblé sur le dessin et la représentation sur papier » explique l’artiste.

En lien avec Roman Seban, commissaire de l’exposition, Yann Kebbi a choisi de présenter à Lorient un ensemble d’œuvres emblématiques de son univers. Séries de gravures, monotypes, dessins petits et grands formats, dessins de presse y seront présentés ; plusieurs de ses publications seront également mises en lumière à travers la présentation de planches originales de différents ouvrages.

L’exposition est présentée en écho à la commande publique annuelle d’estampe de la Ville de Lorient dont Yann Kebbi est le 24e invité. Cette œuvre, qui témoignera du regard porté par l’artiste sur la ville sera dévoilée dans l’exposition.

Yann Kebbi collabore régulièrement avec la presse (Le Tigre, XXI, The New Yorker, Le New York Times) et créé en 2015 avec son ami Idir Davaine Howdy, Drawings of America, ouvrage dans lequel ils décrivent visuellement leur voyage à travers les États-Unis.

Son style lui a valu une reconnaissance internationale très rapidement, ses dessins étant à la fois joyeux et mystérieux en omettant d’être tout à fait complet.

En 2012, il expose une série de monotypes à la galerie Michel Lagarde. La même année sort aux éditions Michel Lagarde, Américanin, son premier ouvrage. En 2017, paraît aux Éditions Actes Sud La Structure est pourrie, camarade sur un scénario de Viken Berberian.

Les rendez-vous autour de l’exposition Yann Kebi :

Vendredi 27 janvier à 18h30 : vernissage de l’exposition en présence de l’artiste

Samedi 28 janvier à 14h30 : visite commentée de l’exposition en présence de l’artiste

Mardi 7 février à 12h30 : visite commentée par Roman Seban, commissaire d’exposition

Dimanche 19 février à 15h : visite commentée

Yann Kebbi est représenté par la galerie Martel, Paris.