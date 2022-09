Dinard. Les Rock Stars d’Evelyne Coutas aux Roches brunes

Plus que quelques jours pour découvrir l’exposition Rock Star. La photographe Evelyne Coutas présente à Dinard pour le dernier week-end d’ouverture.

Depuis début juillet, l’exposition Rock Star par photos Evelyne Coutas a accueilli un large public à la Villa Les Roches Brunes. Pour clôturer cette exposition phare de l’été, la photographe Evelyne Coutas sera présente les 1 et 2 octobre pour son dernier week-end d’ouverture afin d’échanger avec les visiteurs.

Les Rolling Stones à Dinard, mais aussi Patti Smith, Pink Floyd, Peter Gabriel ou The Who ?! Si vous n’avez pas encore fait le déplacement pour découvrir l’exposition Rock Star #photos Evelyne Coutas, il reste quelques jours pour y remédier.

L’exposition, qui a débuté le 9 juillet, se termine le 2 octobre. De passage à Dinard ou résidents, vous pourrez également profiter du Festival du Film Britannique, qui se tient du 28 septembre au 2 octobre dans toute la ville.

Le regard singulier d’une photographe inspirée par le rockLa photographe et plasticienne Evelyne Coutas a toujours bousculé les codes, en multipliant les expérimentations, le questionnement du réel et les mécanismes de représentation à une époque où la photographie en France n’était pas (encore) considérée comme un art. Dans les années 70, elle s’est prise d’intérêt pour la scène rock.

De scènes en festivals, elle a ainsi photographié les artistes qui appartiennent à la grande Histoire du Rock : les Rolling Stones, les Who, Paul McCartney, Eric Burdon, Pink Floyd, Peter Gabriel ainsi que ceux qui ont créé à partir des années 75, la mouvance de la scène Punk : Iggy Pop, Ramones, Sex Pistols, Clash, Jam, Damned, Police… Ces dernières années, son regard a ciblé les groupes émergents tels que les Blood Red Shoes, Temperance Movement, Bloc Party, les pépites du Festival Les Femmes s’en mêlent ainsi que les artistes auxquels elle est toujours restée fidèle comme Paul McCartney, Eric Burdon ou Patti Smith. Elle a saisi leurs postures, leurs gestes, leur force et leur radicalité.

L’exposition présente plus de 100 photographies, des tirages argentiques en noir et blanc pour la plupart et des impressions numériques dont certaines grandeur nature, dans ce monument unique de style neo-Louis XIII qu’est La Villa Les Roches Brunes. Sublimée par le travail de la commissaire d’exposition Françoise Wasserman, ethnologue, sociologue, Conservatrice honoraire du patrimoine, c’est toute l’imagerie du rock anglais et de ses influences qui se dévoile. Au-delà d’une exposition sur le Rock, Rock Star donne

Visiter l’exposition : De 14h à 19h à La Villa Les Roches Brunes. All. des Douaniers à Dinard