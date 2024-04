Le Musée des Beaux Arts de Brest dans le Finistère invite le public jusqu’au dimanche 1er septembre 2024 à découvrir l’exposition participative L’Appel de la mer. Une quarantaine d’œuvres d’artistes propose une traversée des ports, des littoraux et des paysages côtiers du XVIIIe siècle à nos jours. L’exposition célèbre aussi le lien entre l’Homme et la mer, entre admiration, crainte et cohabitation.

Parce que 2024 est l’année des Fêtes Maritimes, ce sont les bénévoles du Centre de Formation et d’Intervention de la Société Nationale de Sauvetage en Mer de Brest (SNSM), qui participent à l’aventure pour cette troisième édition. Sept bénévoles forment le groupe organisateur du territoire accompagné par l’équipe du musée.

Clémentine, Brigitte, Manon, Pascal, Christian, Vincent, Julien et Antoine du SNSM de Brest

Depuis 2020, un groupe d’habitants, composé de femmes et d’hommes d’âges et d’horizons différents, est invité par le musée des Beaux Arts de Brest à concevoir sa propre exposition à partir d’une thématique pour multiplier les découvertes. L’exposition participative de la première édition en 2020 avait été confiée aux agents des espaces verts de la Métropole de Brest et D’art en arbres était née. En 2022, ce fut Brest Bretagne Handball qui exposait Corps Accords au Stade Brestois. Ces expositions participatives permettent aux volontaires de construire un projet depuis les premières idées en réserves jusqu’à l’ouverture au public, puisqu’il choisissent le thème de l’exposition, les œuvres à exposer, le parcours, la répartition des œuvres dans l’espace et aussi les textes à proposer. L’objectif est de reconnaître le droit de chacun à participer aux actions culturelles menées sur son propre territoire.

Une oeuvre de la sculptrice Anna Quinquaud (1890-1984) : Petite nageuse, 20e siècle, moulage en plâtre



Barques de pêche dans le port de Brigneau (29) en 1921, du peintre Émile Jourdan (1860-1931)



Dans l’exposition L’appel de la mer, le choix des œuvres des sept volontaires, composés de personnes âgées de 17 à 68 ans, porte sur leur regard sensible et averti de leur quotidien de sauveteurs. Une quarantaine de peintures à l’huile, d’estampes et de sculptures aux couleurs chatoyantes jusqu’au cœur des tempêtes et des naufrages ont été sélectionnées par les sauveteurs, parmi les 15 000 conservées au musée. L’exposition se répartit en trois sections : « vivre, contempler et craindre, l’idée étant de partir de la terre avec la vie portuaire pour aller progressivement vers le large et se rapprocher des éléments dangereux », indiquait Sarah Hassouni en charge de la communication du musée.

Les sept sauveteurs de la SNSM ont participé à six séances de travail de deux heures. Outre la sélections des œuvres dans les réserves, ils se sont impliqués dans toutes les étapes, tout a été préparé par eux de A à Z en salle d’exposition temporaire. Toute l’équipe s’est activée pour mener à bien la construction de cimaises et de cadres, la peinture, le perçage, la prise de mesures et des mouvements d’œuvres, la phase d’accrochage et la scénographie, etc. !

La représentation des tempêtes permet à elle seule de résumer l’histoire de la peinture de marines, thématique qui exacerbe la sensibilité propre à chaque époque. Au XVIII e siècle, l’Homme tente de comprendre rationnellement les éléments pour mieux les maîtriser ; au XIX e siècle, la puissance de la vague déchaînée vibre à l’unisson de l’esprit romantique ; quant à la République, elle érige les pêcheurs et les sauveteurs qui bravent la tempête en héros de la civilisation…

Scène de naufrage en 1800 : huile sur toile du peintre spécialisé dans les vues de marines Louis-Philippe Crépin (1772-1851)

Parmi les volontaires, Clémentine est en formation au SNSM, car elle adore la mer et souhaite devenir nageur-sauveteur. Elle a été intriguée par les deux personnages vus de dos de l’œuvre du sculpteur breton René Quillivic (1879-1969). Elle a écrit : « Cette gravure sur bois évoque des souvenirs d’enfance : l’attente d’un père ou celle d’un fils. Le jaune des cirés des hommes à terre illumine la scène et attire notre regard. Ces derniers semblent absorbés par la mer. Est-ce l’attente du retour de pêche ? L’attente de longs mois de mer ou la contemplation de l’étendue d’eau ? »

Clémentine

Les bénévoles de la SNSM espèrent que cet événement participera à la sensibilisation du grand public au fonctionnement et au financement de la SNSM, car seulement 20 % du financement provient de l’État, et le reste sont des dons. Chaque visite et soutien contribuent à assurer la continuité des missions de sauvetage, et les exposants invitent les visiteurs à faire un don à l’accueil.

INFOS PRATIQUES

Exposition L’appel de la mer au Musée des Beaux-arts, 24 rue Traverse à Brest (29)

Horaires : 10h-12h et 14h-18h

Tarifs : de 3 à 5 euros

Contact : 02 98 00 87 96

Visites guidées, conférences, rencontres, siestes musicales et ateliers sont au programme. Retrouvez les temps forts de l’exposition sur le site Internet

*Donner à terre, c’est sauver en mer : Pour faire un don à Les Sauveteurs en Mer – SNSM en allant sur le site : ICI