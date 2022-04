RENNES. EXPO JUSTINO SERRALTA À L’HÔTEL PASTEUR

L’ENSAB expose à l’Hôtel Pasteur de Rennes des oeuvres de l’architecte plasticien Justino Serralta du 2 au 15 mai 2022.

Qui est Justino Serralta ?

Serralta (1919-2011), architecte franco-uruguayen, a été collaborateur de Le Corbusier (1948-fin 1950) sur Marseille (Cité Radieuse) et Rezé (Maison Radieuse). Il a aussi contribué d’une manière importante aux tracés du livre Modulor… De retour en Uruguay, il a fondé l’agence Serralta-Clémot à Montevideo, active dans tout le pays.

Professeur, directeur de projets pendant plusieurs années dans les différentes promotions d’étudiants à la Faculté d’Architecture, il devient directeur d’ateliers et de la conception architecturale à la faculté d’architecture de Montevideo, puis sous-directeur de l’Institut National d’Urbanisme, vice-recteur de l’Université de la capitale et assume de nombreuses commandes pour l’État.

L’irruption d’une junte militaire le contraint à se replier en France, patrie de son épouse. C’est l’architecte Georges Candilis qui propose son nom pour l’École d’Architecture de SaintEtienne en 1974, début d’une carrière qui se poursuivra ensuite à L’École Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne à Rennes (1976-1986). Il s’établit à Jullouville et termine sa carrière à Rennes où, en complément de son enseignement, il réinterroge l’architecture moderne, et commence une activité de plasticien (des centaines d’œuvres), dont l’Unitor, qui figure au fond permanent du Musée d’Art Moderne (MoMA) de New York.

Pourquoi une exposition ?

Il s’agit d’une exposition internationale réalisée en collaboration avec l’Institut d’histoire de l’architecture de l’université de la République d’Uruguay (Montevideo), l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB), la Fondation Le Corbusier et l’Association Unitor Serralta (France) qui présentera au grand public les diverses facettes de cet architecte et artiste dont le parcours de vie l’a fait voyager entre l’Amérique latine et la France.

Ainsi, pour la première fois, l’exposition présentera ses œuvres produites sur les deux continents et couvrira les trois volets des œuvres de Serralta. D’abord, sa production architecturale, celle qu’il a développée en France dans le cadre de l’atelier Le Corbusier et celle qu’il a conçue dans l’agence Serralta-Clémot à Montevideo (en Uruguay). Ensuite, son œuvre plastique de peintre et sculpteur plus tardive -une partie récapitule ses conceptions d’architecte ; Le Corbusier l’avait encouragé, lui décernant un « diplôme de bon plasticien » et lui commandant des dessins comme la couverture d’une de ses revues (Formes et vie). Enfin, l’exposition présentera aussi son activité d’enseignant, notamment à l’ENSAB.

Quel contenu ?

La mise en scène de l’exposition est déléguée à Hervé Perrin, architecte et plasticien designer, enseignant à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne, accompagné

d’un groupe d’étudiants.

Pour sa production architecturale :

* Une exposition réalisée en Uruguay et qui est mise à notre disposition. Celle-ci comprend une quinzaine de panneaux 90 X 180 présentant les principales réalisations de l’architecte pour l’agence Le Corbusier à Paris et à celles de l’agence Serralta – Clémot à Montevideo en Uruguay (réalisations dans le pays, mais aussi concours du plateau Beaubourg à Paris, pour le Quartier Petrzaka à Bratislava.)

* Panneaux sur les participations aux réalisations Le Corbusier, et correspondances déposées à la Fondation Le Corbusier.

* Un travail sur maquettes confié aux étudiants de l’ENSAB sur l’œuvre bâtie de Serralta. * Création d’un Catalogue de l’exposition rennaise inspiré de celui réalisé par « el Instituto de Historia de la Arquitectura, (IHA) de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República del Uruguay » sous la direction de M. Jorge Nudelman, Paula Gatti et Tatiana Rimbaud («Justino Serralta-Carlos Clémot»).

* Utilisation sous forme de panneaux, du travail fait par M Jorge Patrone Chirelli :

« La parabola de Serralta, El Camino de la arquitectura ».

Pour son œuvre plastique comme dessinateur et peintre

* Les peintures et dessins de Serralta et des œuvres en trois dimensions (fonds de la famille Serralta).

* Des animations visuelles (notamment vidéo sur le peintre réalisant l’œuvre « Le pianiste »). * Présentation d’un « Livre d’art » sur des œuvres exposées dans cet événement.

Serralta, pédagogue et chercheur dans l’enseignement de l’Architecture

* L’Exposition des deux livres :

Le livre « L’Unitor », un manifeste fin XXè siècle sur la complexité de l’architecture et la responsabilité de l’architecte.

Le livre Outico, ouvrage non diffusé, au bénéfice de l’intégration des personnes en situation de handicap dans la cité.

* Des maquettes prolongeant la recherche pédagogique menée par Serralta durant sa vie. * Des travaux d’étudiants soutenus sous sa direction.

* Des interviews.