Saint-Quay-Portrieux. Henri Landier vous invite en mer avec Alain Bonnefoit

Ce sont deux artistes amis au long cours et doté de plusieurs casquettes qu’accueille jusqu’au 8 août le Centre des Congrès de Saint-Quay-Portrieux dans les Côtes-d’Armor. À la fois peintre et graveur, Henri Landier et Alain Bonnefoit exposent dans la belle cité balnéaire une bonne cent cinquantaine d’oeuvres. Estampes, gravures et huiles offrent des sujets variés ; pour autant, la mer et la Bretagne s’y rencontrent – en pierre, en gerbe, en houle ou en silence – à presque chaque détour…

Exposition « Regards Croisés ». Henri Landier et Alain Bonnefoit exposent portraits, paysages, marines et nus.



Un double regard, sur Montmartre, les paysages de la Toscane, les femmes nues et habillées, les portraits et autoportraits…



Un ensemble de plus de 150 œuvres : peintures à l’huile, à l’aquarelle, dessins, techniques mixtes et gravures avec quelques sculptures de Bonnefoit présenté sur 500 m2 l’été 2023 à Saint Quay Portrieux, avec ce double regard par l’un et par l’autre, reflétant l’univers sombre et poétique des débuts jusqu’au oeuvres plus dépouillées et sobres d’aujourd’hui.



Cette exposition inédite illustre aussi l’amitié de deux peintres depuis leur rencontre aux Beaux arts en 1953 et le cheminement personnel de chacun d’eux.



Au centre de congrès de 10h à 13h et de 14h à 19h, entrée libre.

Retrouvez notre article que nous avions consacré à Henri Landier il y a deux ans :

Les Quinocéens comme les touristes venus se plonger dans l’animation enjouée de Saint-Quay ou dans la chaleureuse intimité du Portrieux sont invités à visiter jusqu’au 4 août 2021 une exposition de l’artiste Henri Landier au Centre des congrès de Saint-Quay-Portrieux.

Huiles, eaux-fortes, aquatintes, encres, aquarelles ou gravures se répartissent entre un long corridor et deux salles lumineuses dans une scénographie chronologique qui assure une agréable déambulation. Un diaporama d’une demi-heure la complète. L’ensemble a été mis en œuvre par Sabine Ermakoff, commissaire de l’exposition et agent d’Henri Landier dont elle connaît l’œuvre sur le bout des pinceaux. C’est avec un intarissable enthousiasme qu’elle accompagne de maintes anecdotes la découverte des visiteurs.

Né en 1935, Henri Landier est l’auteur de plus de 4 000 toiles et 2 000 gravures. Il travaille et expose depuis 50 ans à l’atelier d’art Lepic, au pied de la butte Montmartre. Au fil de sa carrière, il a abordé les thèmes de la nuit, des ports, des villes, des paysages de Provence, Toscane, Bretagne et Champagne, des portraits, des autoportraits, des scènes de théâtre, du carnaval de Venise, Prague et de Maastricht. La liste est longue.

En préambule à sa carrière d’artiste, il fut marin : il embarque au port de Rouen en 1954 afin de sillonner les mers. Une expérience humaine et esthétique inspirante qui le marquera à jamais et se retrouve en filigrane de son œuvre. Qui dit mer, dit (notamment) la Bretagne ; d’autant que son épouse est originaire de Lorient. L’œil attentif ne tardera pas à remarquer dans l’exposition En mer avec Henri Landier des formes directement inspirées des côtes, des falaises et bords de mer bretons. Surtout, cette manière unique où le bleu, le dur et le liquide s’interpénètrent et brouillent les frontières.

La visite commence par les premières années de carrière d’Henri Landier, et son traitement relativement sombre des sujets abordés malgré des irruptions solaires et autres aplats citronnés, avant de s’acheminer vers un traitement plus minimal et coloré, voire coloriste, en fin de parcours. La visite finit ainsi par une rafraîchissante conclusion : Henri Landier est parvenu depuis une dizaine d’années à l’expression essentielle de son geste créateur.

Exposition En mer avec Henri Landier. Jusqu’au 4 août, au centre des congrès, 10 boulevard du Général de Gaulle, boulevard du Littoral, à Saint-Quay-Portrieux. De 10 h à 19 h. Gratuit. Entrée libre avec masque.

Organisée en partenariat entre l’atelier d’art Lepic (artlepic.org), la ville, le comité de quartier du Portrieux et la Nouvelle Galerie (nouvellegalerie.fr).

http://www.saintquayportrieux.com/

tourisme@saintquayportrieux.com

+33 2 96 70 40 64