Rennes. Tout le poids d’une île ou Cuba au Musée des beaux-arts

Tout le poids d’une île, collectionner l’art cubain propose la découverte d’un art cubain patiemment collecté depuis plus de trente ans par le Rennais François Vallée. Présentation d’un îlot d’artistes à découvrir du 26 novembre 2022 au 2 avril 2023.

Tout le poids d’une île ; collectionner l’art cubain propose la découverte d’un art cubain patiemment collecté depuis plus de trente ans par le Rennais François Vallée. Cette collection de François Vallée est riche de quelque 400 œuvres d’artistes cubains ou d’origine cubaine vivant à Cuba ou en exil. Tout le poids d’une île présente une sélection parmi ces œuvres. Le titre est emprunté à la traduction française de Claude Couffon du poème La isla en peso de Virgilio Piñera paru en 1943.

Au Musée des beaux-arts de Rennes, l’exposition dégage de grandes thématiques inhérentes à l’art cubain, dans une tentative d’en dresser un portrait, pointant notamment ses liens avec l’art international. Cette collection, forte de quelque 400 pièces dont seules 130 sont présentées ici, est marquée par des partis-pris personnels, les aléas insolites du collectage, les rencontres et les échanges avec les artistes et n’est pas comparable à un fonds de musée sélectionné par des spécialistes qui font passer la raison avant la passion.

Le Musée des beaux-arts qui conserve en son sein un exceptionnel cabinet de curiosité, véritable fenêtre ouverte sur le monde, y a trouvé là une belle occasion d’unir deux de ses principales préoccupations : l’art contemporain et l’exploration de la diversité culturelle comme incarnation d’une autre façon d’être. La question du décentrement des postures occidentales y est ainsi centrale et les visiteurs ne sont pas seulement invités à succomber au charme de l’étrangeté́, mais à ressentir l’expression d’une altérité́ qui s’inscrit dans la diversité des longues traditions des patrimoines culturels non européens.

La connaissance des autres cultures est principalement marquée en France par son passé colonial, les relations avec ses partenaires économiques et politiques ainsi qu’avec les Grandes Puissances. Elle est en conséquence pauvre concernant l’Amérique latine. Cuba, dans cette absence d’imaginaire collectif, est souvent réduit à quelques clichés faits de salsa, de révolution communiste et de rhum. Pourtant, cette île est l’un des trois grands pôles culturels de l’Amérique hispanophone aux côtés de l’Argentine et du Mexique, et dont les influences ont eu une portée universelle. Le grand mérite de cette collection est par ailleurs de réunir autant les artistes exilés (rien qu’aux États-Unis on compte près de 10 % de la population cubaine émigrée) que les artistes insilés, ceux qui demeurent sur l’île, permettant dans l’espace en paix du musée de rassembler enfin tous les artistes citoyens de la création cubaine contemporaine.

Pour l’occasion, le Musée des beaux-arts a invité trois artistes à intervenir dans ses galeries pour la réalisation d’œuvres éphémères : Néstor Arenas pour une fresque présentée dans le patio, José Franco avec une installation, et José Bedia également pour deux fresques, trois artistes parmi les plus importants de l’expression cubaine contemporaine.

Vernissage : 25 novembre 2022 à 18h

Musée des beaux-arts de Rennes – 20, quai Émile Zola 35000 Rennes

Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 17h, et les samedis et dimanches de 10h à 18h

Artistes

Yunior Acosta, Pedro Alvarez, Francisco Antigua, Néstor Arenas, Santiago Armada (Chago), Belkis Ayón, José Bedia, Ernesto Briel, Raúl Cañibano, Yoan Capote, Los Carpinteros, Raychel Carrión, Alberto Casado, Sandra Ceballos, Raúl Cordero, Raúl Corrales, Salvador Corratgé, Ernesto Crespo, Arturo Cuenca, Angel Delgado, Roberto Diago, José Antonio Díaz Peláez, Antonia Eiriz, Juan Francisco Elso Padilla, Tomás Esson, José Franco, Carlos Garaicoa, Lázaro García, Rocío García, Carlos García de la Nuez, Julio Girona, Ahmed Gómez, Eric Gómez Galán, Juan- Sí González, Armando Guiller, Henry Eric Hernández, Alberto Korda, Nicolás Lara, larry, Hamlet Lavastida, Ernesto Leal, Vladimir de León Llaguno, Yunior Mariño, Jorge Luis Marrero, Darwin Estacio Martínez, Raúl Martínez, Yornel Martínez, Manuel Mendive, Raúl Milián, Ibrahim Miranda, El Monje, Elsa Mora, Noel Morera, Bernardo Navarro, Glexis Novoa, Odalys Orozco, René Peña, Umberto Peña, Douglas Pérez, Marta María Pérez Bravo, Gustavo Pérez Monzón, Alain Pino, Juan Miguel Pozo, Carlos Quintana, Ciro Quintana, Fernando Rodríguez, Carlos Rodríguez Cárdenas, Lázaro Saavedra, Enrique Silvestre, Loló Soldevilla, Leandro Soto, Ezequiel Suárez, Ermy Taño, José Angel Toirac, Alejandro Ulloa, Eliseo Valdés, Hilda Vidal, Manuel Vidal, José Ramón Villa Soberón, José Angel Vincench.

Photo de une : Alain Pino, Sans titre, 2006, de la série El tiempo pasa, collection François Vallée.