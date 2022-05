Chambon-sur-Lignon expose Chagall d’une rive à l’autre au Lieu de Mémoire

L’exposition Chagall d’une rive à l’autre constitue une plongée dans l’univers magique d’un des plus grands peintres du XXe siècle. Le Lieu de Mémoire au Chambon-sur-Lignon propose, du 16 juin au 2 octobre 2022, l’accrochage inédit de 21 toiles, sculptures et dessins originaux issus de collections particulières qui ont pour thématique la Bible, la guerre, l’espoir et la vie*.

Le Lieu de Mémoire au Chambon-sur-Lignon a voulu faire de cette exposition Chagall l’un des évènements artistiques de la saison. Elle rend ainsi hommage à l’œuvre poétique et vibrante de Marc Chagall dont toute la vie aura été marquée par la culture juive d’Europe de l’Est et les grands bouleversements du XXe siècle. Indissociable de son époque, l’œuvre de Marc Chagall, par la puissance de l’émotion qu’elle dégage, demeure pourtant intemporelle.

Marc Chagall

Marc Chagall naît à Vitebsk en 1887, dans une famille juive modeste et pratiquante. Aîné d’une fratrie de neuf enfants, son enfance heureuse, marquée par l’amour de sa mère, restera toute sa vie une source d’insipration pour son œuvre.

Formé à la peinture dès son plus jeune âge, il étudie à l’école des Beaux-Arts de Saint- Petersbourg, puis auprès du peintre Leon Bakst. C’est à cette époque qu’il recontre Bella Rosenfled, le grand amour de sa vie qui fut aussi sa muse.

Après un bref passage à Paris, il retourne avec sa femme et sa fille à Vitebks, au lendemain de la révolution russe, où il s’occupe de l’école des Beaux-Arts. Il y renoue avec sa culture juive, sujet de nombre de ses toiles.

De retour en France en 1925, Chagall s’impose comme une figure majeure de l’école de Paris, ce groupe d’artistes étrangers cherchant refuge, inspiration et marchands dans la capitale. Naturalisé Français en 1937, l’avènement du régime antisémite de Vichy et l’Occupation allemande le poussent à l’exil. Il ne reviendra en France qu’en 1948, sans Bella, décédée en 1944.

Artiste prolifique jusqu’à la fin de sa vie, Chagall réalise de nombreux décors, dont le célèbre plafond de l’Opéra Garnier et les vitraux de l’église Saint-Étienne de Mayence, en Allemagne. Il s’éteint en 1985 à Saint-Paul-de-Vence.

Fauvisme et judaïsme : l’univers de Marc Chagall

Artiste inclassable, nourri des influences des fauves qu’il côtoie à Paris, Chagall resta toute sa vie profondément inspiré par la communauté juive de son enfance. Les thèmes bibliques au centre de la religion juive innervent l’ensemble de son œuvre, des premières aux dernières années. C’est avec une palette aux couleurs profondes et éclatantes qu’il en propose une interprétation pleine de vie et de poésie. Sous la commande de son ami, le marchand d’art Ambroise Vollard, il se lance dans une illustration de la Bible. À travers cette œuvre monumentale, il tisse des liens entre le passé et le présent des Juifs d’Europe, victimes des persécutions nazies.

La présentation de l’exposition par Jean-Louis Prat : « D’une rive à l’autre… »

Toute la longue vie de Marc Chagall (1887-1985) est marquée par une recherche absolue et sans fin de liberté. Dès ses débuts, la liberté irrigue son œuvre imprégnée par la culture juive hassidique de sa famille, celle également de la communauté puissante de sa ville natale Vitebsk au Bélarus. Dès 1910, il part à la découverte de Paris et de cette école française dont il veut connaître la riche tradition.

Son retour en Russie avant la première guerre mondiale et la Révolution d’Octobre de 1917 marquent une adhésion raisonnée à un nouvel espoir vite relayé par le désenchantement d’une liberté qui semble et sera désormais confisquée.

Il quitte définitivement son pays natal en 1922 avec son épouse Bella et sa fille Ida. Il sera ainsi un des premiers migrants du 20e siècle.

Il parcourt la France du Nord au Sud, d’Est en Ouest, s’installe en Bretagne, en Provence ou en Auvergne afin de mieux connaître les traditions et la diversité d’une culture qu’il veut approfondir et conquérir. Cependant, il restera toujours fidèle à la culture de sa Russie natale. Il fera vivre ainsi son œuvre au rythme de voyages qui l’amèneront dans les années 30 à parcourir le Moyen- Orient et la Palestine. Il vivifie les souvenirs de son histoire, approfondit ses recherches et illustre magistralement La Bible.

Naturalisé Français en 1937, Marc Chagall fait face à la deuxième guerre mondiale et doit quitter une nouvelle fois son pays d’adoption pour préserver sa liberté. Il nous offrira toujours un message d’espoir. À New-York, sur les rivages de Manhattan, il va donner libre cours à une création renouvelée. Toujours fidèle à ses rêves, à la poésie, à la musique, à la danse, quelques soient les chemins parcourus et les rencontres, il saura vivifier son œuvre avec le pouvoir des mots et de la pensée.

De retour à Paris, sur les quais de la Seine, il fait éclore un bonheur retrouvé qui l’amènera, avec l’amitié d’André Malraux, à créer le nouveau plafond de l’Opéra Garnier et illustrer la poésie dont celle de son ami Louis Aragon. Établit dans le Sud de la France à Saint-Paul de Vence, il approfondit alors ses recherches dans différents domaines : la gravure, la céramique et la sculpture.

Ainsi naît un langage façonné d’absolu et le bonheur d’une transmission intacte aux couleurs flamboyantes de sa vie ; elles jalonnent tout le 20e siècle. Marc Chagall nous entraîne toujours, fidèle et généreux, à sa suite, d’une rive à l’autre …

Pratique

Préparer sa visite au Lieu de Mémoire au Chambon-sur-Lignon :

Pendant l’expo Chagall, du 16 juin au 2 octobre : du mardi au dimanche, 10 h/18 h. Plein tarif : 7 € Tarif réduit et tarif groupe : 5 € Scolaires : 2 €

* 21 œuvres exceptionnelles, réunies en un accrochage inédit :

1- Marc Chagall, L’horloge ou les amoureux dans la pendule

1950-1952

Céramique

120 x 91 x 4,3 cm Collection particulière

2- Marc Chagall, Autoportrait devant la maison

1914

Huile sur carton marouflée sur toile 50,7 x 38 cm Collection particulière

3- Marc Chagall, Homme-coq au-dessus de Vitebsk

1925

Huile sur carton 49 x 64.5 cm

Collection particulière

4- Marc Chagall, Mont Chauvet

1925

Huile sur papier, marouflé 50 x 49 cm Collection particulière

5- Marc Chagall, L’enceinte de Jérusalem près du portail de la Grâce 1931-1932

Huile sur toile 82 x 78 cm

Collection particulière

6- Marc Chagall, Jérusalem, (Le Mur des Lamentations)

1931

Huile sur toile 100 x 81,2 cm

Collection particulière

7- Marc Chagall, L’échelle de Jacob ou le songe de Jacob

1973

Sculpture en marbre blanc fin à fines veines noires, type Carrare

85 x 27 x 23 cm Collection particulière

8- Marc Chagall, Le sacrifice d’Abraham

1968-1971

Sculpture double face épreuve en marbre blanc fin 40 x 69 x 46

Collection particulière

9- Marc Chagall, La traversée de la mer rouge

1955

Huile sur toile

216.5 x 146 cm

Musée National d’art moderne, Paris

10- Marc Chagall, Le cirque sur fond noir

1967

Huile sur toile de lin

Musée national d’art moderne, Paris

11- Marc Chagall, Le cirque rouge

Huile sur toile 130,5 x 97,5 cm

Collection particulière

12- Marc Chagall, Esquisse Pour la chute de l’ange

1947

Informations à venir

13- Marc Chagall, Scène de guerre

1955

Lavis de gouache, mine de plomb,

encre de Chine et encre ferrogallique sur papier chiffon Mémorial de la Shoah, Paris

14- Marc Chagall, Esquisse pour la vie

1964

Crayon, encre de Chine, aquarelle, gouache et pastel sur papier

15- Marc Chagall, Esquisse pour la vie

1963-1964

Crayon, encre de Chine, aquarelle, gouache et pastel sur papier

56,6 x 76, 5 cm

Collection particulière

16- Marc Chagall, Paris entre deux rives ou Les Deux Fleuves 1953-1956

Huile sur toile 147,5 x 102 cm

Signé et daté en bas à droite :

1954-56 Marc Chagall Collection particulière

17- Marc Chagall, La table devant le village

1968

Huile sur toile 100 x 72,5 cm

Collection particulière

18- Marc Chagall, Planche de la Bible

45 X 34 cm

Galerie de l’Insitut

19- Marc Chagall, Planches Celui qui dit des choses sans rien dire, de Louis Aragon 1976

Paris Maeght Editeur 48 x 38 cm

20- Marc Chagall, Planches Et sur la Terre, d’André Malraux

Collection particulière

21- Marc Chagall, Deux têtes à la main

Sculpture

Circa 1964 Marbre de Carrare 40 x 24.5 x 21 cm

Collection particulière