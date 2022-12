Expo BD. Lannion, au petit théâtre de ma ville de Michel Heffe

Du 9 décembre au 8 janvier se tiendra l’exposition BD de Michel Heffe Lannion, au petit théâtre de ma ville, à l’espace Sainte-Anne dans le centre de Lannion. Cette expo amusante et instructive retrace une partie de l’histoire de la ville, d’où l’artiste est originaire.

Lannion est bien plus que la ville où Michel Heffe est né et a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Pour lui, c’est une véritable petite scène de théâtre.

Le décor ? La mairie, l’église, la place du centre et ses commerces. Lieu emblématique de la vie sociale lannionnaise : les mariages, les sorties de grand messe, les défilés de toutes sortes, religieux, laïques, festifs et bien d’autres événements qui ont marqué sa jeunesse, celle du Baby Boom.

Les acteurs ? Tous les habitants de Lannion, sans exception qui quittent les coulisses et entrent en scène le temps d’un dessin : du curé de Saint Jean du Bali au hussard noir de la République, de la boulangère à l’employé des haras, du tambour de ville au Général de Gaulle de passage, c’est toute une revue de personnages de comédie qui se donne rendez-vous sur la scène de la place du centre de Lannion, sans oublier les deux commères – incarnation légère du choeur antique – qui commentent avec malice les tableaux qui se succèdent.

De 1944 à 1994, 50 années et 50 dessins. Le spectateur assiste d’abord à l’évocation humoristique de la vie d’une petite ville bretonne endormie puis, dans un second acte, il revit l’entrée de Lannion dans la modernité avec l’explosion du tourisme populaire et surtout la révolution électronique des télécommunications.

Par la magie des scènes dessinées, les plus anciens revivent le Lannion de leur jeunesse et les jeunes générations découvrent un passé, celui de leurs parents et grands-parents, qu’ils ignoraient.

Infos pratiques

Exposition Lannion, au petit théâtre de ma ville à l’espace Sainte-Anne, 2 Rue de Kérampont, 22300 Lannion. Du 9 décembre au 8 janvier 2023. Gratuit.

Pour plus d’informations : https://www.lannion.bzh/index.php