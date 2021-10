MAGNY-LES-HX Maison de l'environnement,des sciences et du développement durable MAGNY-LES-HX ZZAJ Maison de l’environnement,des sciences et du développement durable MAGNY-LES-HX Catégorie d’évènement: MAGNY-LES-HX

“La fuite d’eau a envahi le plafond du studio… La lumière a définitivement disjoncté… J’entends les portes extérieures de la radio crouler sous la pression de fans hystériques. Comment notre tranquille émission musicale a-t-elle pu dégénérer ainsi ? Tout a commencé avec ce public imprévu…” Entre chutes, paniques, accidents et prouesses musicales presque malgré eux, des animateurs décalés, entre Buster Keaton et Jacques Tati, sont emportés dans le courant d’une émission qui leur échappe où ils tentent maladroitement de maintenir le fil de leur propos : un voyage à travers l’histoire du jazz. Matthias Lauriot-Prevost et Augustin Ledieu (deux musiciens de jazz multi-instrumentistes qui forment le fameux Duo des Cimes), se lancent en mars 2019 dans cette création dirigée par la metteur en scène et clown Sandrine Righeschi. C’est une révélation lorsqu’ils découvrent dans le clown un propos essentiel à leur recherche : cet art virtuose de la chute et du dépouillement qui laisse place à une fragilité véritable, véritablement belle. Augustin Ledieu : voix, Matthias Lauriot Prevost : guitare, Sandrine Righeschi : mise en scène Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 4,00€

spectacle musical (En famille, dès 6 ans) Un duo de clown tentent maladroitement de maintenir le fil de leur propos : un voyage à travers l’histoire du jazz ! Maison de l’environnement,des sciences et du développement durable 6 Rue Haroun Tazieff MAGNY-LES-HX

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-31T10:00:00 2022-03-31T12:00:00;2022-03-31T14:00:00 2022-03-31T16:00:00;2022-04-01T14:00:00 2022-04-01T16:00:00;2022-04-01T20:30:00 2022-04-01T22:30:00

