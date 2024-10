Zzaj, à ceux qui ratent Margny-lès-Compiègne Oise

Zzaj, à ceux qui ratent Margny-lès-Compiègne, jeudi 17 octobre 2024.

461 Rue de la République Margny-lès-Compiègne Oise

Compagnie Duo des Cimes

Dans un studio d’enregistrement désuet et décrépit, véritable capharnaüm où s’amoncellent toutes sortes d’instruments, deux énergumènes hébétés ne nous attendaient pas vraiment. Ils vont pourtant devoir composer avec nous, public, et s’improviser animateurs-radio pour nous conter, comme ils le peuvent, l’histoire du jazz à travers les décennies. Et nous voilà partis, pour notre plus grand plaisir, pour 1h20 fantasque et fantastique.

Tout ne va pas être aisé dans ce labeur tant péripéties, maladresses et autres incidents vont se succéder mais nos deux clowns complices ne lâcheront rien, passionnés qu’ils sont.

Du blues au funk en passant par le be-bop ou le gospel, de Miles Davis à Scott Joplin, de Charlie Parker à Benny Goodman, les oeuvres sont sublimées, titillées, exaltées par ces musiciens d’exception. Nous rions énormément, sommes admiratifs indéniablement, émus infiniment. Il y a du génie, de l’audace dans ce show détonant, poétique et drôle. Un show empli de nuances, de performances musicales… et corporelles !

Empreints d’une folie douce, ces deux comparses secouent la planète des tristes et dynamitent les âmes endormies. Si vous n’êtes pas embarqués, c’est à n’y plus rien comprendre.

Un concert théâtralisé réjouissant, revigorant, touchant… bref indispensable.

Tout public

Tarifs et réservations au 03 44 36 31 57

2024-10-17 20:00:00

461 Rue de la République

Margny-lès-Compiègne 60280 Oise Hauts-de-France serviceculturel@margnylescompiegne.fr

