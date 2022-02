Zypher Z – Munstrum Théâtre Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims Marne Reims Dans un univers totalement décalé, le Munstrum Théâtre invente un conte kafkaïen d’anticipation qui fait la part belle aux puissances de l’inconscient. Questionnant la frontière entre l’humain et le monstre, « Zypher Z » s’affirme comme un objet théâtral inclassable, furieusement drôle. https://www.manege-reims.eu/le-programme/les-creations/munstrum-theatre Manège 2 Boulevard Général Leclerc Reims

