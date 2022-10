Zypher Z – de Munstrum Théâtre – Saison TU-Nantes/lieu unique TU-Nantes, 29 mars 2023, Nantes.

Représentations du 29 au 31 mars 2023 à 20h

Horaire : 20:00 22:00

Théâtre. Plongée dans une esthétique puissante et foisonnante, truffée d’inventions formelles et plastiques, « Zypher Z » explore la frontière entre l’humain et le monstre. Zypher évolue dans le monde d’après. Un monde catastrophique où le chaos et l’angoisse règnent. Dans cette fable futuriste post-apocalyptique, six interprètes se déchaînent pour jouer une quarantaine de personnages. Zypher y est un des rares humains, fragile et minable, encore en vie, au milieu de robots esclaves et d’animaux hybrides et sinistres qui se sont emparés du pouvoir. Ebranlé par le suicide d’un de ses collègues, sa réalité vacille, son identité explose et sa psyché tourmentée l’entraîne aux confins du réel, au seuil d’un autre lui-même. Cette comédie noire et baroque plonge à corps perdu dans une époque crépusculaire et furieuse qui brûle ses dernières cartouches. La dimension plastique du Munstrum Théâtre, avec des masques au plus près de la peau des interprètes, dynamite le côté monstrueux des comédiens transformés en êtres extravagants à la croisée des genres. L’expérience sensorielle est puissante. Le travail de lumière, les décors foisonnants et la mise en scène au cordeau servent un spectacle total qui questionne bruyamment le monde contemporain. Une création originale du Munstrum Théâtre. Conception : Louis Arene, Kevin Keiss,Lionel LingelserMise en scène : Louis AreneTexte : Kevin Keiss & Louis AreneAvec Louis Arene, Sophie Botte, Delphine Cottu, Alexandre Éthève, Lionel Lingelser, Erwan Tarlet et la voix de Judith ChemlaScénographie : Mathieu Lorry-Dupuy & Louis Arene Public : à partir de 14 ans Durée : 2h Coréalisation TU-Nantes/lieu unique.

