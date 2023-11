FONKY NYKO ZYGO BAR Nantes, 25 novembre 2023, Nantes.

FONKY NYKO Samedi 25 novembre, 22h00 ZYGO BAR

Ce quintet, presque mythique, de la scène garage funk Nantaise mais qui n’hésite pas à sortir des sentiers battus en titillant quelques rythmes afrobeat, va vous faire bouger car il est impossible de rester stoïque devant un tel déferlement d’énergie, basse, batterie, soubassophone, saxophone et NYKO au chant et guitare. Attention âmes sensibles ne vous abstenez surtout pas !

ZYGO BAR 35 rue des Olivettes, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.facebook.com/nykogaragefunk »}, {« link »: « https://nyko-garagefunk.bandcamp.com »}, {« data »: {« author »: « Ronan de Mary », « cache_age »: 86400, « description »: « Fonky Nyko live au Festival 7u00e8me vague. », « type »: « video », « title »: « Fonky Nyko », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/RuhKanxPyYY/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=RuhKanxPyYY », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCmDt7W_EBTWpywVwwdBa11Q », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=RuhKanxPyYY »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T22:00:00+01:00 – 2023-11-25T23:30:00+01:00

Garage Funk