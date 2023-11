BLUES ORGAN COMBO ZYGO BAR Nantes, 24 novembre 2023, Nantes.

BLUES ORGAN COMBO Vendredi 24 novembre, 22h00 ZYGO BAR

Ce magnifique trio orgue Hammond et sa Leslie qui fait vibrer le son et nous rappelle le gospel, une batterie finement jouée aux rythmes blues jazz, des riffs de guitare et un chant à la diction irréprochable. Que demander de plus…

Avec Bruno DENIS (organ), Gabor TURI (drums) et Julien BROISSAND (guitare et chant)

ZYGO BAR 35 rue des Olivettes, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://bluesorgancombo.com/ »}]

2023-11-24T22:00:00+01:00 – 2023-11-24T23:30:00+01:00

Blues/Jazz