Vendredi 26 novembre, 21h00 DENIS AGENET & THE NOLAPSTERS * Des reprises des années 40 à 60, ainsi qu’une belle part laissée aux compositions de Denis, et avec toujours cette énergie scénique qui caractérise Nolapsters. https://www.instagram.com/nolapsters/?fbclid=IwAR1k6u5n9C53dOtcCJjRO63xslapxywE_M-MaaYMtFYcZl_G94gNZ6IVMJs https://www.facebook.com/nolapsters/ https://www.denisagenet.com/ *

