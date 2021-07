ZWOUU Sainte-Colome, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Sainte-Colome.

ZWOUU 2021-07-16 – 2021-07-16 Salle des fêtes Chemin Dous Coups

Sainte-Colome Pyrénées-Atlantiques Sainte-Colome

ZWOUU ça détend, ça décoiffe, ça déhanche.

ZwOuU ça commence tranquillement au coin du feu, et puis ça se met à te

zwecouer les orteils sans que tu aies eu le temps de dire zwouf.

Si on met trois musiciens ZwOuLoUs ensemble ça transpire, ça rigole, ça chahute,

mais surtout ça zwingue du tonnerre dans des envolées entre compositions et

improvisations jazz funk, jak funzz, un peu junk fazz sur les bords, ou vice-versa.

Bref, tu as tout compris, Zwouu ça veut bien dire ce que ça veut dire, et c’est tant

mieux.

Donc enfile tes plus beaux collants de zwouloulou et…zwouu!

Renseignements : Office de Tourisme de la Vallée d’Ossau : 05 59 05 77 11

+33 5 59 05 77 11

Eté Ossalois

