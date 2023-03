« Zwei, wie Hund und Katz » Bischwiller Commune de Bischwiller Bischwiller Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Bischwiller

« Zwei, wie Hund und Katz », 4 mars 2023, Bischwiller Commune de Bischwiller Bischwiller. « Zwei, wie Hund und Katz » 15 rue Pierson Bischwiller Bas-Rhin

2023-03-04 – 2023-03-04 Bischwiller

Bas-Rhin Bischwiller EUR Représentation de la pièce Zwei wie Hund und Katz, théâtrale en dialecte, comédie en 3 actes de Bernd GOMBOLD Réservation :

– par téléphone,

– par mail,

– par téléphone,

– par mail,

– sur place les mercredis 1er, 8, 15 mars de 15h à 18h / vendredis 24 février et 3 mars de 15h à 18h.

dernière mise à jour : 2023-02-23 par Commune de Bischwiller

