Zwei – Compagnie E1nz Halle Verriere Meisenthal Catégories d’évènement: Meisenthal

Moselle

Zwei – Compagnie E1nz Halle Verriere, 27 février 2022, Meisenthal. Zwei – Compagnie E1nz

Halle Verriere, le dimanche 27 février à 16:00

Résumer le duo d’artistes suisses E1NZ en quelques mots n’est pas chose aisée. Impossible de mettre Esther et Jonas Slanzi dans des cases. Au-delà des genres, les deux adeptes de l’art performance fusionnent en parfaite harmonie vitesse et légèreté, éléments acrobatiques, tours de cirque et la magie théâtrale. En deux mots comme en mille : originalité et variété ont un nom et c’est E1NZ ! Merci de vous munir de votre Pass Sanitaire.

Prévente:16€ Pass famille #3 (1 adulte+2 moins de 18 ans):29€ Pass famille#4 (2 adultes+2 moins de 18 ans): 42€ Soir: 20€ Tarifs réduits (étudiants, -20 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, détenteurs de la carte de fidélité) : 13€ -18 ans : 8€

La Halle Verrière a le plaisir de partager avec vous le spectacle de cirque de la compagnie E1nz, qui aura lieu le dimanche 27 février 2022 à 16h Halle Verriere site verrier 57960 Meisenthal Meisenthal Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-27T16:00:00 2022-02-27T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Meisenthal, Moselle Autres Lieu Halle Verriere Adresse site verrier 57960 Meisenthal Ville Meisenthal lieuville Halle Verriere Meisenthal Departement Moselle

Halle Verriere Meisenthal Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meisenthal/