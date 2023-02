ZWAI CIE E1NZ OLYMPIA, 24 février 2023, ARCACHON.

Arcachon Expansion (L1-D-21-003795 L2-D-21-003282 / L3-D-21-003283) et Temal Productions présentent Au-delà des genres, ce duo d’artistes suisses adeptes de l’art performance fusionne en parfaite harmonie, vitesse et légèreté, éléments acrobatiques, tours de cirque et magie théâtrale. Deux personnages se rencontrent dans un espace. Chacun est obnubilé par sa perception personnelle. Lui est à la recherche de l’ordre parfait, elle aspire à la légèreté des hauteurs. Ils ont besoin de l’influence de l’autre pour atteindre leurs objectifs personnels. Corde volante, équilibre, jonglerie, acrobaties aériennes, les artistes nous entraînent entre cirque et théâtre, originalité et variété. Une œuvre pour toute la famille d’une beauté remarquable..Réservations PMR: 05 57 52 97 75 Compagnie E1NZ Compagnie E1NZ EUR21.0 21.0 euros

OLYMPIA ARCACHON 21 Avenue Général de Gaulle Gironde

Réservations PMR: 05 57 52 97 75

