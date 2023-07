Portes ouvertes de la Ferme Nord – Zuydcoote Zuydcoote Zuydcoote, 16 septembre 2023, Zuydcoote.

Portes ouvertes de la Ferme Nord – Zuydcoote 16 et 17 septembre Zuydcoote

Lors de ce weekend, venez découvrir la Ferme Nord de Zuydcoote, habituellement fermée aux visites. Au programme de ces deux jours :

– Visites guidées (gratuites et sans réservation)

– Marché de producteurs

– Animations pour enfants

– Restauration sur place faite par Thomas Hidden (La Grande Marée de Zuydcoote) dans le cadre de la Région Hauts-de-France, Capitale européenne de la Gastronomie

Zuydcoote chemin privé, zuydcoote Zuydcoote 59123 Nord Hauts-de-France Le Sanatorium de Zuydcoote (aujourd’hui Hôpital Maritime de Zuydcoote) a été construit sous l’impulsion de Georges Vancauwenberghe, maire de Saint-Pol sur Mer, et a été inauguré le 25 juillet 1910. Il comprenait une ferme ultra moderne à l’époque, la Ferme Nord, qui fournissait la plupart des besoins alimentaires des pensionnaires du Sanatorium. Construite en 1910, sur les franges de la dune Dewulf, la Ferme Nord constitue avec ce dernier un ensemble architectural et patrimonial remarquable, de style architectural néo-classique flamand, quasiment unique en Europe Occidentale. C’est une ferme industrielle en rouges barres, de brique rouge et blanche.

Composée d’une dizaine de bâtiments répartis sur les côtés d’un quadrilatère bâti de 100 m de large sur 170 m de long cerné par un fossé et des pâtures, elle était spécialisée dans l’élevage animal et formait, avec les fermes Sud et Sud-Ouest, un ensemble agricole performant et exemplaire du point de vue de l’hygiène. L’affectation et le nombre des différents bâtiments : écuries, étables, porcheries, bergerie, poulaillers, laiterie, magasins à grains et abattoirs… témoignent de l’ampleur de la ferme, modèle pour l’époque. En plus du logement familial, des logements et des dortoirs occupaient les combles des écuries et garages pour accueillir ouvriers agricoles, menuisier, mécanicien et main-d’œuvre estivale.

Le site servit lors de la 1er guerre mondiale d’état-major pour les anglais et d’infirmerie principale de la Marine. Les fermes Sud et Sud-Est, abattues lors du second conflit mondial, assuraient respectivement la production céréalière et le maraîchage. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Ferme Nord fut particulièrement touchée. Elle conserve d’ailleurs les stigmates des éclats d’obus et autres mitraillages. Elle présente aujourd’hui une charpente américaine en acier (poutre treillis) datant de la reconstruction, fin des années quarante-début des années cinquante.

A l’issue du deuxième conflit, elle poursuivit son activité de ferme jusqu’en Janvier 1966 gérée par la famille Fossaert qui l’occupa jusqu’en 1975. Elle abrita jusqu’en 1985 une base de loisirs et de nature, encadrée par l’association « Etudes et Chantiers », avant d’être rachetée au Département du Nord par la Communauté Urbaine de Dunkerque en 2005.

Cette propriété communautaire n’est pas un monument historique et ne bénéficie pas de protection au titre du Code du Patrimoine. Elle se situe dans le massif dunaire des Dunes de Flandre, classé par l’Etat au titre de la loi de 1930 et en Zone Natura 2000, en plein cœur du périmètre du Grand Site du Grand Site de France en projet.

La Ferme est actuellement désaffectée et partiellement occupée par les gardes départementaux du littoral. Parking à proximité, arrêt de bus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00