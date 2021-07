Nanterre Vive les Groues ! Hauts-de-Seine, Nanterre ZUT w/ Méryll Ampe, Protokol & Oreijan – Open Air Vive les Groues ! Nanterre Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

ZUT – Zone d’Urgence Temporaire Artistique Du 18 juin au 19 septembre 2021, Technopol et La Villette s’assosient pour développer le concept des ZUT – Zone d’Urgence Temporaire Artistieuq sur tout le territoire national. Les ZUT – dispositif exceptionnel soutenu par le Ministère de la Culture – organisent et impulsent la création de lieux éphémères extérieurs visant à accompagner une reprise progressive de l’activité artistique et festive pendant l’été 2021. Facebook : [https://bit.ly/3hbH3bi](https://bit.ly/3hbH3bi) Instagram : [https://bit.ly/2SE24mO](https://bit.ly/2SE24mO) Twitter : [https://bit.ly/3doAtgq](https://bit.ly/3doAtgq) #ZUTartistique LINE UP #VAPORSHOURS2 Méryll Ampe Protokol Oreijan LE PROJET / VIVE LES GROUES 9000m2 pour se déhancher Buvette Samba – 18h/22h Terrain de pétanque, table de ping-pong, panier de basket-ball, barbecue en libre service, sauna russe, hamacs… PARTENAIRES Technopol – La Villette – Ministère de la Culture – Create to Connect – ZUT Zone d’Urgence Temporaire Artistique à Vive les Groues – Open Air Vive les Groues ! 290 rue de la Garenne 92000 Nanterre Nanterre Quartier du Parc Nord Hauts-de-Seine

