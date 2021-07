ZUT à La Villette Parc de la Villette, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 10 juillet 2021

de 16h à 0h

Le dimanche 11 juillet 2021

de 16h à 0h

Le samedi 17 juillet 2021

de 17h à 21h

Le samedi 17 juillet 2021

de 16h à 0h

Le dimanche 18 juillet 2021

de 16h à 0h

Le dimanche 18 juillet 2021

de 17h à 21h

Le samedi 24 juillet 2021

de 17h à 21h

Le dimanche 25 juillet 2021

de 17h à 21h

Le samedi 31 juillet 2021

de 17h à 21h

Le dimanche 1 août 2021

de 17h à 21h

Le samedi 28 août 2021

de 16h à 0h

Le dimanche 29 août 2021

de 16h à 0h

Le samedi 18 septembre 2021

de 16h à 0h

Le dimanche 19 septembre 2021

de 16h à 0h

Dans le cadre de l’hyper festival, Technopol et La Villette organisent des ZUT dans le Parc de La Villette ! Concerts et DJset gratuits au Périphérique et à La Prairie du Triangle, du 18 juin au 19 septembre.

ZUT – Zone d’Urgence Temporaire Artistique

Du 18 juin au 26 septembre 2021, Technopol et La Villette s’associent pour développer le concept des ZUT – Zone d’Urgence Temporaire Artistique sur tout le territoire national.

Les ZUT – dispositif exceptionnel soutenu par le Ministère de la Culture – organisent et impulsent la création de lieux éphémères extérieurs visant à accompagner une reprise progressive de l’activité artistique et festive pendant l’été 2021. Les structures culturelles partenaires sont soutenues dans leur organisation d’événements grâce à une aide financière destinée à la programmation artistique.

Les ZUT remplissent le double objectif de permettre aux artistes de reprendre le travail et aux publics de retrouver une programmation culturelle accessible de juin à septembre. Cette initiative permettra de rassembler sur l’ensemble du territoire national une communauté de professionnel·le·s partageant des valeurs éthiques et sociales et qui s’engagent à respecter quatre grands principes : rémunération des artistes invité·e·s, réduction de l’empreinte carbone, égalité, mixité et contraintes sanitaires.

Technopol, l’association des musiques électroniques et le parc culturel de La Villette proposent des ZUT tous les week-ends dans le Parc de La Villette (Paris, 19ème). Du 18 juin au 19 septembre, venez profitez de concerts et DJ sets sous Le Périphérique. Des DJ sets se tiendront également à la Prairie du Triangle juste avant le cinéma en plein air de La Villette.

L’entrée aux événements est gratuite, sans réservation et dans la limite des places disponibles. Le pass sanitaire n’est pas exigé pour entrer sur le site.

Tous les événements à Paris et dans toute la France sont à retrouver sur la page Facebook et Instagram.

Parc de la Villette 211 avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin 7 : Porte de La Villette RER E – Gare de Pantin T3B – Ella Fitzgerald ou Delphine Seyrig



Contact :Technopol & La Villette 0669075545 contact@zutdelafete.com https://lavillette.com/programmation/zut_e1085 https://www.facebook.com/zutartistique https://www.instagram.com/zutartistique/

Date complète :

