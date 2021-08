Paris La Petite Halle île de France, Paris ZUT à La Petite Halle w/ Odyssée 808 x Naïssam Jallal La Petite Halle Paris Catégories d’évènement: île de France

ZUT à La Petite Halle w/ Odyssée 808 x Naïssam Jallal La Petite Halle, 28 août 2021, Paris.

de 21h à 0h

gratuit

Du 18 juin au 19 septembre 2021, Technopol et La Villette s’associent pour développer le concept des ZUT – Zone d’Urgence Temporaire Artistique sur tout le territoire national. Zone d’Urgence Temporaire Artistique à La Petite Halle. Les ZUT – dispositif exceptionnel soutenu par le Ministère de la Culture – organisent et impulsent la création de lieux éphémères extérieurs visant à accompagner une reprise progressive de l’activité artistique et festive pendant l’été 2021. Enzo Carniel & Odyssée 808 invitent Naïssam Jalal & Séverine Morfin Line up: Maciek Lasserre: Sax soprano, électronique

Enzo Carniel: Piano, claviers, électronique

Bruce Sherfield: Rap, spoken word

Rafael Koerner: Batterie

Naïssam Jalal: flute

Séverine Morfin : violon alto Présentation: Odyssée 808 fondé par Enzo Carniel et Maciek Lasserre, présente une musique urbaine et poétique. Les structures, improvisations et interactions se mêlent au hip-hop alternatif et au free jazz d’inspiration AACM. L’univers d’Odyssée 808 est traversé par des polyrythmies, des drones, des textures et des textes poétiques. Un parcours sonore initiatique qui guide vers un présent fulgurant. Le groupe s’est produit notamment en 2019 pour le Festival Villette Sonique, ainsi qu’au festival Anmogarr’N’Jazz à Agadir. Enzo Carniel et Maciek Lasserre invitent pour une création spéciale et inédite à la Villette, la flûtiste Naïssam Jalal, ainsi que l’altiste Séverine Morfin. Toutes deux très actives sur les scènes françaises et européennes, elles représentent la nouvelle génération du jazz de création, puissant, empli de sens et tourné vers le futur. En 2019, Naïssam obtient les “Victoires du jazz” pour l’album inclassable de l’année. Concerts -> Électronique La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

