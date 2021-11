Orléans Novotel Orléans la source Loiret, Orléans Zurca en concert Novotel Orléans la source Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Zurca en concert Novotel Orléans la source, 12 novembre 2021, Orléans. Zurca en concert

Novotel Orléans la source, le vendredi 12 novembre à 19:30

Laure Borettaz, brillante violoniste classique, et Fred Ferrand, accordéoniste du swing, écrivent un répertoire pétillant fait de mazurkas, chapelloises, valses à trois, cinq, huit temps… et réinventent tout un catalogue de musiques à danser, de danses à écouter. Le duo s’enrichit du batteur-percussionniste David Georgelet pour une énergie débordante et irrépressiblement dansante, un regard résolument nouveau sur la Musique Trad’. Du plaisir, rien que du plaisir !

gratuit sur réservation

Concert Novotel Orléans la source 45100 Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-12T19:30:00 2021-11-12T20:00:00

