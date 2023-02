Zumbathon et course de marche nordique Mur à gauche de Socoa Urrugne Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Urrugne

Zumbathon et course de marche nordique Mur à gauche de Socoa, 23 avril 2023, Urrugne . Zumbathon et course de marche nordique Allée Eloria Mur à gauche de Socoa Urrugne Pyrenees-Atlantiques Mur à gauche de Socoa Allée Eloria

2023-04-23 10:00:00 – 2023-04-23

Mur à gauche de Socoa Allée Eloria

Urrugne

Pyrenees-Atlantiques à 10h00 Course de marche nordique de 11 km

de 10h30 à 12h30 Zumbathon animé par trois coach ZIN

Ouvert à tous à 10h00 Course de marche nordique de 11 km

de 10h30 à 12h30 Zumbathon animé par trois coach ZIN

Ouvert à tous Association Baylasun Baylasun

Mur à gauche de Socoa Allée Eloria Urrugne

dernière mise à jour : 2023-02-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques, Urrugne Autres Lieu Urrugne Adresse Urrugne Pyrenees-Atlantiques Mur à gauche de Socoa Allée Eloria Ville Urrugne lieuville Mur à gauche de Socoa Allée Eloria Urrugne Departement Pyrenees-Atlantiques

Urrugne Urrugne Pyrenees-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/urrugne /

Zumbathon et course de marche nordique Mur à gauche de Socoa 2023-04-23 was last modified: by Zumbathon et course de marche nordique Mur à gauche de Socoa Urrugne 23 avril 2023 Allée Eloria Mur à gauche de Socoa Urrugne Pyrenees-Atlantiques Mur à gauche de Socoa Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Urrugne Pyrenees-Atlantiques