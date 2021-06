Bègles Stade Serge Duhourquet Bègles, Gironde ZUMBA Stade Serge Duhourquet Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

ZUMBA Stade Serge Duhourquet, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Bègles. ZUMBA

du lundi 12 juillet au lundi 23 août à Stade Serge Duhourquet

La zumba est un mélange de danse et de fitness accessible à tous niveaux et à tous les âges, un entrainement complet et facile à suivre qui sculpte votre corps au son des meilleurs hits internationaux.

GRATUIT – Inscriptions sur place

Bien plus que de la danse… Stade Serge Duhourquet Rue Marcel Sembat, 33130 Bègles Bègles Terres Neuves Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-12T10:00:00 2021-07-12T11:00:00;2021-07-19T10:00:00 2021-07-19T11:00:00;2021-07-26T10:00:00 2021-07-26T11:00:00;2021-08-02T10:00:00 2021-08-02T11:00:00;2021-08-09T10:00:00 2021-08-09T11:00:00;2021-08-23T10:00:00 2021-08-23T11:00:00

