Zumba solidaire Salle des Fêtes Mios, dimanche 10 mars 2024.

Venez participer ce dimanche 10 mars à une zumba party organisée par L’Eyre des Anges !

Les 3 professionnelles Jennifer, Agneska et Mélanie vous ferons danser et bouger sur les sons rythmés du latino !

Un événement solidaire pour Jade et Lucie, atteintes du syndrome d’Angelman.

Rendez-vous à la Salle des Fêtes de Mios de 15h à 17h.

Tarif 10 euros / Gratuit pour les moins de 14 ans 10 10 EUR.

Début : 2024-03-10 15:00:00

fin : 2024-03-10 17:00:00

Salle des Fêtes Allée de Vallon de San Vicente

Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine

