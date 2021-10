Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux, Seine-Maritime Zumba Rose Party Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux Catégories d’évènement: Forges-les-Eaux

Seine-Maritime

Zumba Rose Party Forges-les-Eaux, 30 octobre 2021, Forges-les-Eaux. Zumba Rose Party 2021-10-30 14:00:00 14:00:00 – 2021-10-30 17:00:00 17:00:00

Forges-les-Eaux Seine-Maritime Forges-les-Eaux Zumba Rose Halloween (à partir de 12 ans) de 14h à 17h

Venez vous défouler en dansant 3h de ZUMBA ! afin de soutenir le dépistage du cancer de la femme!

Laissez libre à votre imagination pour votre déguisement d’halloween en y ajoutant une pointe de rose ‍♀️ ‍♀️ ‍♂️ ‍♂️ ● 2 euros l’entrée (ou plus)

● Pass sanitaire OBLIGATOIRE

● Vente sur place de boissons et d’encas Zumba Rose Halloween (à partir de 12 ans) de 14h à 17h

Venez vous défouler en dansant 3h de ZUMBA ! afin de soutenir le dépistage du cancer de la femme!

Laissez libre à votre imagination pour votre déguisement d’halloween en y ajoutant une pointe… +33 6 78 08 53 71 Zumba Rose Halloween (à partir de 12 ans) de 14h à 17h

Venez vous défouler en dansant 3h de ZUMBA ! afin de soutenir le dépistage du cancer de la femme!

Laissez libre à votre imagination pour votre déguisement d’halloween en y ajoutant une pointe de rose ‍♀️ ‍♀️ ‍♂️ ‍♂️ ● 2 euros l’entrée (ou plus)

● Pass sanitaire OBLIGATOIRE

● Vente sur place de boissons et d’encas dernière mise à jour : 2021-10-15 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux

Détails Catégories d’évènement: Forges-les-Eaux, Seine-Maritime Autres Lieu Forges-les-Eaux Adresse Ville Forges-les-Eaux lieuville 49.61331#1.54588