ZUMBA PARTY Valras-Plage Valras-Plage Catégories d’évènement: Hérault

Valras-Plage

ZUMBA PARTY Valras-Plage, 15 mai 2022, Valras-Plage. ZUMBA PARTY Valras-Plage

2022-05-15 10:30:00 10:30:00 – 2022-05-15 12:30:00 12:30:00

Valras-Plage Hérault Valras-Plage Au profit de l’association “L’espoir”, antenne valrassienne de La Ligue Contre le Cancer, GLJ Zumba vous propose une Zumba Party!

Au programme:

– 10h30 : 30 minutes de zumba Kids

– 11h : Tirage de la tombola enfant

– 11h15 : 1 heure de zumba adultes

– 12h15: Tirage de la tombola adultes

Valras-Plage

dernière mise à jour : 2022-05-01 par

