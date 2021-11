Pauillac Pauillac Gironde, Pauillac Zumba Party Pauillac Pauillac Catégories d’évènement: Gironde

Pauillac

Zumba Party Pauillac, 20 novembre 2021, Pauillac. Zumba Party Rue de la Verrerie COSEC Pauillac

2021-11-20 18:00:00 – 2021-11-20 19:30:00 Rue de la Verrerie COSEC

Pauillac Gironde Pauillac 15 EUR Le club Aérofit de Pauillac vous propose sa “Zumba Party” au Cosec de Pauillac. Le stage sera animé par Dorothée et David.

Les enfants sont acceptés à partir de 12 ans.

