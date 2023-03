Zumba party Margny-lès-Compiègne Catégories d’Évènement: Margny-lès-Compiègne

Oise

Zumba party, 18 mars 2023, Margny-lès-Compiègne . Zumba party 124 Allée Marcel Guérin Margny-lès-Compiègne Oise

2023-03-18 – 2023-03-18 Margny-lès-Compiègne

Oise Zumba Party au profit de l’association Endopicardie Venez vous amuser, vous défouler et danser tout en faisant une bonne action ! Tout le monde est le bienvenue (débutant comme pro de la Zumba !). Dress code : jaune Entrée gratuite. Une boîte à dons sera disponible à l’entrée du gymnase. L’intégralité des dons sera reversé à l’association Endopicardie. Merci de venir avec des baskets propres +33 6 83 49 71 50 Margny-lès-Compiègne

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Margny-lès-Compiègne, Oise Autres Lieu Margny-lès-Compiègne Adresse 124 Allée Marcel Guérin Margny-lès-Compiègne Oise Ville Margny-lès-Compiègne Departement Oise Lieu Ville Margny-lès-Compiègne

Margny-lès-Compiègne Margny-lès-Compiègne Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/margny-les-compiegne /

Zumba party 2023-03-18 was last modified: by Zumba party Margny-lès-Compiègne 18 mars 2023 124 Allée Marcel Guérin Margny-lès-Compiègne Oise Margny-lès-Compiègne Oise

Margny-lès-Compiègne Oise